再指國防預算刪最多 吳思瑤嗆朱立倫造謠、黃國昌是恐怖情人

國民黨主席朱立倫昨表示，今年國防預算立法院刪46.8億，是2018年來刪減最少一次。民進黨團幹事長吳思瑤表示，朱立倫刻意遺漏通案刪減數36億，國防預算共遭刪84億，批朱別造謠成性，更要黃國昌別當恐怖情人。至於「反惡罷護台灣撲克牌」，吳說，國民黨自證己罪、斷章取義。

民進黨團今開「國民黨就是砍國防預算的慣犯 還有民眾黨當幫兇」記者會，吳思瑤表示，4100億特別條例極有可能在明天院會闖關，為了普發現金一萬元，藍白為救罷免，大筆一揮卻毀了民生、犧牲國防。

吳思瑤說，藍白立委惡刪國防預算，昨天朱立倫說在野黨刪不到1%，朱立倫說賴清德是總統級造謠，接著民眾黨說全力支持國家國防預算，「說砍你預算是支持預算，黃國昌不就是恐怖情人？砍你一刀，說我愛你。」吳思瑤強調，沒有總統級造謠，只有在野黨說謊成性。

吳思瑤指出，藍白對於刪除數字說法不一，但事實是「個案刪減數為48億，朱立倫刻意遺漏通案刪減數36億；2025年國防預算共遭刪84億，是2008年以來最高刪減數。」

吳思瑤表示，朱立倫不要再亂帶風向、造謠成性；黃國昌也不要再當恐怖情人，國民黨是砍國防預算的慣犯、元兇、劊子手，過去前科累累，現在還要變本加厲，1500億國土安全韌性預算明天很有可能被刪除。

至於「反惡罷護台灣撲克牌」，吳思瑤表示，國民黨大撒幣救罷免，「這副撲克牌裡頭就是鬼話Joker、謊話Joker，不是國民黨自證己罪，就是國民黨移花接木、斷章取義。」

吳當場撕掉撲克牌，說「這種隨便看看就好，以國民黨在立法院毀憲亂政，可做10、100副撲克牌，因為罄竹難書，但國民黨還真有錢，大撒幣救罷免。有錢做這種事，不如朱立倫先道歉。」