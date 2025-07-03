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監察院糾正勞動部就安基金缺失 民團籲減免就安費

中央社／ 台北3日電

監察院日前糾正勞動部就業安定基金運用不符目的等制度性缺失，民間團體雇主協會今天說，就安基金使用缺失損及失能者家庭及雇主權益，籲應減免就安費、減輕弱勢家庭負擔。

監察院調查勞動部涉職場霸凌案，日前通過彈劾勞動部勞動力發展署北基宜花金馬分署前分署長謝宜容等人。監委調查也發現勞動部有職場霸凌預防處理機制闕漏、就業安定基金運用不符目的等制度性缺失，並通過糾正勞動部與北分署。

台灣失能者家庭暨看護雇主國際協會發布新聞稿指出，對於監察院糾正勞動部錯誤及要求改善的決議表示肯定，也提到失能者家庭因長期照護需求而缺乏照護人力，不得不聘僱外籍看護工，而被迫每月繳納新台幣2000元的就業安定費，勞動部應立即檢討減收或免收政策，以減輕弱勢家庭的沉重負擔。

雇主協會表示，勞動部使用就安基金缺失顯示，失能者家庭每月繳交的就業安定費，不僅加重有照護需求家庭的財務壓力，不能全數用於改善勞動環境或支持弱勢勞工，反而被挪用於無關業務的奢華支出，基金使用不當令人心寒外，更嚴重侵害雇主權益。

雇主協會指出，勞動部應盡速將不當支出的就安基金依法追回，給予失能者家庭及全體雇主一個公道，並減收或免收就業安定費，應針對失能者家庭因照護需求聘僱外籍看護工的特殊情況，檢討減收或免收就業安定費，減輕弱勢家庭的經濟負擔。

雇主協會也呼籲，勞動部應依監察院要求，全面檢討並落實就安基金管理改革，確保資金用於促進就業及勞工福祉，嚴格執行整體改善措施。

勞動部 職場霸凌 雇主

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