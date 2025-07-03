主張全民普發現金6千 黃國昌：還錢於民別給綠友友揮霍

立法院會明天預計處理4100億特別條例，在野黨立委提案全民普發數額不等現金，民眾黨團總召黃國昌今天表示，「我們寧願把錢還給人民，也不要拿給民進黨綠友友揮霍」，在野黨有各自要彰顯的價值，民眾黨團將會支持自家版本，亦即全民普發現金6000元。

立法院長韓國瑜下午即將召集黨團協商，研商「因應國際情勢強化經濟社會及國土安全韌性特別條例草案」、「公平交易委員會組織法第4條及第16條條文修正草案」等案，國民黨團力拚將前者在明天的立法院會闖關。

民眾黨立法院黨團上午舉行記者會，黃國昌受訪時表示，民眾黨團有提黨團版本，當然就是支持自家版本，「我們寧願把錢還給人民，也不要讓民進黨拿給綠友友揮霍，這就是我們的政策立場」。至於普發現金的實際具體金額，在野黨各自都有想要彰顯的價值，民眾黨主張照顧勞工、農漁民及醫護人員，同時還要兼顧世代正義。

此外，因應今年度總預算國內旅費通案刪減20％，立法院秘書長周萬來近期發文通知各委員會「覈實管控」，提醒若該項預算用罄將停止支用。民進黨團書記長陳培瑜今天批評，周萬來根本就是打人喊救人，而這也是在野黨立委亂刪預算的後果。

「不會啊，我覺得提醒得很好」，黃國昌聽聞後則說，立法院本來就要撙節支出，「身為立委要刮別人鬍子，自己的鬍子就要刮乾淨」，在野黨立委統刪旅費秉持相同標準，行政部門砍立法院當然也要砍，如今也證明提案的正當性足夠，完全採取一致標準。

不過，黃國昌反批，民進黨立委有臉講這種話，還是先少坐公務車用作私人享受，包括民進黨立委吳思瑤搭公務車吃火鍋、民進黨立委林楚茵搭公務車幫新潮流大佬吳乃仁慶生，「請問是在辦什麼公務？難不成要說黃國昌在追吳乃仁欠錢，趕快善盡職責坐公務車去幫人民討債。」

媒體詢問，美國在台協會（AIT）台北處長谷立言昨天說，台灣國防支出在美國擁有跨黨派支持，深信台灣各政黨也會為維護和平投入必要資源。

黃國昌強調，民眾黨支持國防預算，充分反映在預算提案，因為有客觀事實當作佐證，相信美方都能充分理解，而針對台灣應該繼續使用核電，挽救民進黨錯誤失敗、不負責任的能源政策，谷立言過去也表達認同與支持，甚至歡迎有進一步緊密交流跟合作。