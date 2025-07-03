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透露曾向谷立言談國防核電 黃國昌：AIT理解支持

中央社／ 台北3日電

AIT處長谷立言呼籲朝野挺國防引發關注。民眾黨團總召黃國昌今天表示，他曾與谷立言交換意見，民眾黨團支持國防預算並反映在預算提案，AIT表達理解與支持；他也表示台灣應繼續用核電，AIT亦認同。

美國在台協會（AIT）處長谷立言（RaymondGreene）昨天在美國獨立紀念日酒會指出，隨著台灣持續努力將今年的國防支出提升至GDP的3%以上，美方期待未來在傳統軍事嚇阻與社會韌性方面，都能看到更多投資，正如台灣的國防支出在美國國會擁有跨黨派的大力支持一樣，深信台灣各政黨也會為維護和平投入必要資源。

民眾黨團今天舉行「政府帶頭綁標，看見圖利新視界」記者會，並於會後接受媒體聯訪，媒體詢問，如何看待谷立言呼籲朝野共同挺國防支出。

民眾黨團總召黃國昌表示，他曾與谷立言交換過意見，基於對AIT尊重，他不便轉述細節，但民眾黨團支持國防預算，這充分反映在預算提案上，因為有客觀事實佐證，AIT表達理解與支持。

黃國昌表示，民眾黨當時也說台灣應繼續使用核電，去挽救民進黨錯誤失敗且不負責任的能源政策，AIT亦表達認同與支持，並表示台美在核電使用議題上能有進一步緊密交流合作。

媒體也詢問，有關「因應國際情勢強化經濟社會及國土安全韌性特別條例」草案中普發現金金額，藍白之前沒共識，目前是否確定新台幣6000元或1萬元。

黃國昌表示，民眾黨團有自己的版本，明天院會處理時會投給自己的版本，民眾黨團要照顧勞工、農漁民、醫護，兼顧世代正義，寧願把超徵的錢還財於民，也不要拿給「綠友友」揮霍；雖然金額與國民黨團主張不同，但在野黨有各自要彰顯的價值。

媒體詢問，如何看待身兼民進黨主席的總統賴清德昨天對黨公職下達動員令，要求以實際行動聲援公民團體發起的「護國大遶境」。

黃國昌表示，他沒有對賴清德下達動員令感到驚訝，因為從頭到尾就是民進黨搞大惡罷，背後藏鏡人就是賴清德，只是現在藏鏡人從幕後走到幕前，哪一個民主憲政國家的總統對在野黨立委發動無差別惡罷。他痛批，不要說賴總統有無上過憲法課，賴總統連公民課都死當。

此外，北院審理京華城案，前北市副市長彭振聲妻子墜樓身亡引發社會關注，網路出現針對京華城案檢察官的仇恨性圖文，法務部與檢察官協會昨晚發聲明不容不法份子挑釁司法，呼籲理性討論。媒體也詢問看法。

黃國昌表示，台灣是民主法治國家，不應容忍這樣行為，當民進黨用恨撕裂社會時，民眾黨要循正道幫台灣人民討回公道。他說，法務部該辦就好好辦，但要提醒辦案不要雙標，一堆在網路上恐嚇、肉搜、公審的人，應以同樣標準全部查辦。

AIT 國防支出 民眾黨

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