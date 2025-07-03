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響應賴總統敬軍 卓揆預告九三軍人節祭更多優惠

聯合報／ 記者張文馨／台北即時報導

賴清德總統本周在團結國家的演說時透露，要持續推動敬軍作為，包含搭機升等及特定優惠等；行政院長卓榮泰表示，感謝交通部積極協調國籍航空業者，7月起現役軍人搭乘國籍航空的國際線航班，可優先登機，若商務艙有空位時也優先提供給現役軍人升等，這都是對軍人的禮遇與尊重，作法看似平凡卻充滿感動。

針對現役軍人搭機升等，交通部日前稱會持續與國籍航空公司協調辦理。

卓榮泰今天在行政院會表示，種種作為都是禮遇和尊重，感謝交通部積極協調；其餘部會也將積極協調民間企業、管轄的場館與遊樂區等，推出更多優惠，共同展現民眾對國軍的支持。

賴總統日前表示，為表達對軍人的尊重，除了搭機禮遇，九三軍人節當天，現役軍人到賣場購物可享打折優惠，呼籲大小企業都來響應。

到目前為止，政府部門還沒有公布賣場購物的優惠細節，也還沒有見到賣場宣布。

交通部 國籍航空 軍人節

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