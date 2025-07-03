快訊

長榮、華航、星宇7日起調漲燃油附加費 長短程增加費用曝光

中選會：首波罷免7月16日起禁散布民調 26日投票當天不能宣傳

台大前婦產名醫性侵女業務棄保潛逃 院長吳明賢斥：醫界之恥

和山光電場危家園 柯志恩和民團籲政府全面盤點案場

聯合報／ 記者李成蔭／台北即時報導
高雄市大樹區和山光電場遭控濫墾山林，豪雨土石恐危及居民家園，引發各界憂心。眾多民團及國民黨立委柯志恩今開記者會批評。記者李成蔭／攝影
高雄市大樹區和山光電場遭控濫墾山林，豪雨土石恐危及居民家園，引發各界憂心。眾多民團及國民黨立委柯志恩今開記者會批評。記者李成蔭／攝影

高雄市大樹區和山光電場遭控濫墾山林，豪雨土石恐危及居民家園，引發各界憂心。眾多民團及國民黨立委柯志恩今開記者會批評，不能每次等到居民反映才處理，也僅開罰，未來如何防範，要全面盤點及相關預防機制。能源署回應，和山光電場二期已撤銷，一期違法部分已開罰並已拆除中，未來也會盤點各案場。

苗栗環境保護聯盟理事長陳祺忠指出，現在就怕颱風季來臨導致土石流，危害民眾財產安全，但目前看來僅對二期撤照，卻無管控一期；過去很多案子也都是等到當地居民有聲音、民代有關心，才意識到要撤銷案場。

柯志恩指出，現有非常多光電計畫，2035年旗艦計畫是發電量要達35GW（百萬瓩），而每瓩就需要一公頃土地，總計將有131座光電場，而面對和山光電場問題，能源署、國土署也只能開罰，但這樣能挽救美麗山林？相關裝置後續擺爛在那怎辦？

柯志恩提到，之前高雄馬頭山要設光電場，居然只要求業者交「自我評估量表」？所以未來要如何再避免類似情況發生才是重點，尤其和山光電場一期雖都在水保範圍，但仍有區塊滿危險，未來要怎處理？未來又如何盤點各光電場、相關機制為何也是重點。

監督施政聯盟召集人陳椒華表示，現在不只是高雄大樹，屏東石頭營也有種電爭議，現在距離政府設光電目標還有三分之二沒完成，恐怕很多都會往山坡地、非都土地去，不是反再生能源，但不能建立在破壞國土的前提上。

台灣生態學會理事王豫煌也說，現在能源需求迫切，綠能本來是好的，但不能因此破壞環境，導致自然碳匯消失，若如此還能稱綠色能源？根本是漂綠的黑色能源，也要發展較合適的技術，才是根本。

「這些質疑都聽在心裡」 能源署主秘翁素真說明，目前發展綠能分為地面型及屋頂型，都是以屋頂型優先，盡量利用既有建築去做複合利用，希望盡量兼顧環保；有關和山光電場也都在相關程序上做相關處置，未來也會盤點各光電案，尤其針對山坡地會詳細盤點。

國土署國土計劃組長廖文弘也說，案場不設在敏感地區是大原則，過去十幾年來，這都會跟能源署過濾，像大樹區案場就不是在一級敏感地區，而申請也不是全過，只核准部分區域，尤其坡度達30％以上都不得設置；目前二期水保被廢止，大樹案場也會依規退場。

能源署再生能源設置推廣組廖士煒補充，案場都要經過土地開發審議，在地方水土保持容許，才能拿到電業使用許可，這高雄市府都有把關；針對一期業者有在不可開發區部分施作，已裁罰150萬元並要求限期拆除，違法部分區塊也都已經在拆除。

高雄市大樹區和山光電場遭控濫墾山林，豪雨土石恐危及居民家園，引發各界憂心。眾多民團及國民黨立委柯志恩今開記者會批評。記者李成蔭／攝影
高雄市大樹區和山光電場遭控濫墾山林，豪雨土石恐危及居民家園，引發各界憂心。眾多民團及國民黨立委柯志恩今開記者會批評。記者李成蔭／攝影
高雄市大樹區和山光電場遭控濫墾山林，豪雨土石恐危及居民家園，引發各界憂心。眾多民團及國民黨立委柯志恩今開記者會批評。記者李成蔭／攝影
高雄市大樹區和山光電場遭控濫墾山林，豪雨土石恐危及居民家園，引發各界憂心。眾多民團及國民黨立委柯志恩今開記者會批評。記者李成蔭／攝影

和山光電場 柯志恩 開罰

延伸閱讀

高雄光電開發破壞國土 環團盼加強審核

影／高雄大樹光電不當開發 立委呼籲應建立退場機制

彭振聲妻墜樓亡 柯志恩：還要製造多少押人取供悲劇？

賴清德自稱「憲法守護者」 柯志恩批：自欺欺人

相關新聞

檢察官出身的蔡秋明任司法院長 學者質疑顛倒司法天理

立法院全院委員會今天進行司法院大法官人事同意權公聽會，會中學者多關注，司法院長被提名人蔡秋明出身檢察官，能否擔任司法院長...

綠稱京華城始作俑..游淑慧曝時序錦衣衛想當山寨包青天

北市前副市長彭振聲捲入京華城案，北院日前開庭前彭得知妻子墜樓噩耗，情緒失控崩潰痛哭，引發熱議。對於近期綠營企圖甩鍋查京華...

響應賴總統敬軍 卓揆預告九三軍人節祭更多優惠

賴清德總統本周在團結國家的演說時透露，要持續推動敬軍作為，包含搭機升等及特定優惠等；行政院長卓榮泰表示，感謝交通部積極協...

和山光電場危家園 柯志恩和民團籲政府全面盤點案場

高雄市大樹區和山光電場遭控濫墾山林，豪雨土石恐危及居民家園，引發各界憂心。眾多民團及國民黨立委柯志恩今開記者會批評，不能...

因應對等關稅衝擊 政院加碼提高貸款額度至7200億元

因應美國對等關稅衝擊，行政院院會決議再加碼，成為「投資台灣三大方案2.0」，將銀行貸款額度從3600億元加碼到7200億...

韌性條例將在立院闖關 卓榮泰：普發現金萬萬不可

立院今天下午協商4100億元的強化安全韌性特別條例，行政院長卓榮泰上午在院會稱預算是一體，反對在野黨普發現金的主張，卓榮...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。