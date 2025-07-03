因應對等關稅衝擊 政院加碼提高貸款額度至7200億元

因應美國對等關稅衝擊，行政院院會決議再加碼，成為「投資台灣三大方案2.0」，將銀行貸款額度從3600億元加碼到7200億元，全案延長實施至2027年。

行政院會今通過投資台灣三大方案2.0，實施期間延長至2027年，並擴大適用範圍，聚焦五大信賴產業、服務業、大健康產業及六大核心戰略產業，加上既有5+2產業創新領域；新階段將鼓勵企業導入AI及智慧化技術，加速轉型升級，以提升整體產業競爭力。

新增貸款額度方面，原本政院年初規畫新增額度3600億元，行政院院會加碼至7200億元，大企業支付銀行委辦手續費，均採階梯式補助（20億元以內0.7％、20億元至100億元0.5％，及逾100億元0.3％），而中小企業支付銀行委辦手續費部分均調整為1％，支付期限仍維持3年，委辦手續費由國發基金與中小企業發展基金支應辦理。

投資台灣三大方案2.0也提供移工優惠，聘雇本國籍員工薪資如達3.63萬元，移工比率可於現有3K5級制及現有Extra制再加10%，若聘雇本國籍員工薪資達3.82萬元，移工比率上限可由40%提供至45%，其餘申請及行政規則維持。