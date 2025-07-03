韌性條例將在立院闖關 卓榮泰：普發現金萬萬不可

立院今天下午協商4100億元的強化安全韌性特別條例，行政院長卓榮泰上午在院會稱預算是一體，反對在野黨普發現金的主張，卓榮泰表示，現在國會有聲音要普發現金來取代攸關國土韌性的特別預算1500億元，院長認為「萬萬不可」，普發現金會讓支持國安的力道變小，在野黨這麼做的話，恐怕也負不起這樣的責任。

行政院提出強化安全韌性特別條例，運用歲計賸餘，編列4100億元特別預算，涵蓋支持產業、安定就業、照顧民生及國土韌性共4面向；其中1500億元，用於提升國家韌性、強化國土防衛能力，例如增添無人載具、提升軍民資通作業環境韌性與設備效能。

行政院發言人李慧芝轉述卓榮泰會中裁示，卓表示，美國關稅談判還在進行中，而行政院提出強化安全韌性特別條例，送到立院超過兩個月，現在美國關稅談判進入最後關鍵階段，我方對美的談判工作還在持續進行，政府有責準備各種方案，期待各部會積極與朝野黨團溝通協調。

卓榮泰表示，所有預算都是一體，國家安全不能有所缺漏；現在國會有聲音要普發現金來取代1500億元，他認為萬萬不可，形同把政府該維護的部分轉嫁到國人身上，而每個人拿到的現金無法堆積成塔，普發現金將造成對產業支持和國家安全等力道變小，「在野政黨這麼做的話，恐怕也負不起這樣的責任。」