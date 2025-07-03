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影／民眾黨控政府帶頭綁標 黃國昌：6年砸1.3億

攝影中心／ 記者曾學仁／台北即時報導
民眾黨立院黨團總召黃國昌（左）、副總召張啓楷（右）上午在立法院舉行「政府帶頭綁標 看見圖利新視界」記者會，黃國昌表示民進黨違法進行利益輸送，連年把錢丟給豢養的媒體，這些媒體淪為民進黨的央視，操作手法無異於中國共產黨。記者曾學仁／攝影
民眾黨立院黨團總召黃國昌（左）、副總召張啓楷（右）上午在立法院舉行「政府帶頭綁標 看見圖利新視界」記者會，黃國昌表示民進黨違法進行利益輸送，連年把錢丟給豢養的媒體，這些媒體淪為民進黨的央視，操作手法無異於中國共產黨。記者曾學仁／攝影

民眾黨立院黨團總召黃國昌、副總召張啓楷上午在立法院舉行「政府帶頭綁標 看見圖利新視界」記者會，黃國昌表示，民進黨違法進行利益輸送，連年把錢丟給豢養的媒體，這些媒體淪為民進黨的央視，操作手法無異於中國共產黨，尤其我國國防預算連年攀升，國人都支持增加自我防衛能力，政府卻把錢拿來養綠友友。

黃國昌並點名三立電視有一個節目「全民新視界」，宣稱要聯手國防部打造最強軍事節目，但是只要仔細看標案內容，就會發現這是「圖利新視界」，黃國昌指三立不僅連續6年得標，只有3年辦理採購標案，直接在招標公告就暗渡陳倉，前一年的經費可以任意擴充。黃國昌說這個節目6年砸1.3億給三立，結果點閱數卻是慘不忍睹，成效之差令人不忍卒睹，軍人地位也沒有因此提升，對於國軍招募完全沒有幫助。

國防部 民進黨 黃國昌

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