快訊

長榮、華航、星宇7日起調漲燃油附加費 長短程增加費用曝光

中選會：首波罷免7月16日起禁散布民調 26日投票當天不能宣傳

台大前婦產名醫性侵女業務棄保潛逃 院長吳明賢斥：醫界之恥

大法官人事公聽會 林騰鷂：這次人選比姚立明更離譜

攝影中心／ 記者曾學仁／台北即時報導
立法院上午舉行「行使司法院院長、副院長及大法官同意權案」公聽會，立法院院長韓國瑜（右）主持，邀請專家、學者就司法院院長、副院長及大法官同意權案表達意見。記者曾學仁／攝影
立法院上午舉行「行使司法院院長、副院長及大法官同意權案」公聽會，立法院院長韓國瑜（右）主持，邀請專家、學者就司法院院長、副院長及大法官同意權案表達意見。記者曾學仁／攝影

立法院第11屆第3會期第4次全院委員會上午舉行「行使司法院院長、副院長及大法官同意權案」公聽會，由院長韓國瑜主持。

立法院預計在7月25日進行大法官人事同意權案投票，立法院全院委員會上午舉行「行使司法院院長、副院長及大法官同意權案」公聽會，國民黨團推薦東海大學法律系教授林騰鷂表示「三民主義、一個中國」，不應為了權力，用萬惡反共標籤，並批這次人選比姚立明更離譜，提名一個主任檢察官擔任司法院長，顛倒天理，呼籲立法委員，不要同意賴清德提名的大法官，以免賴清德成為一個七權合一的野獸。

台北大學法律系副教授黃銘輝表示，總統此次名單有高達一半是女性，必須給予高度肯定，憲法法庭運作下去，兩邊都有責任，協力形塑一個可運作的政府，在野黨不宜以單一理念因素就否定被提名人，不能說因為反對死刑就打死不讓擔任大法官。

立法院上午舉行「行使司法院院長、副院長及大法官同意權案」公聽會，立法院院長韓國瑜主持，邀請包括林騰鷂（前排左起）、黃銘輝、賴秉詳、黃國鐘、胡博硯（後排左起）、蘇子喬、林裕順等教授就司法院院長、副院長及大法官同意權案表達意見。記者曾學仁／攝影
立法院上午舉行「行使司法院院長、副院長及大法官同意權案」公聽會，立法院院長韓國瑜主持，邀請包括林騰鷂（前排左起）、黃銘輝、賴秉詳、黃國鐘、胡博硯（後排左起）、蘇子喬、林裕順等教授就司法院院長、副院長及大法官同意權案表達意見。記者曾學仁／攝影
立法院上午舉行「行使司法院院長、副院長及大法官同意權案」公聽會，立法院院長韓國瑜主持，邀請專家、學者就司法院院長、副院長及大法官同意權案表達意見。記者曾學仁／攝影
立法院上午舉行「行使司法院院長、副院長及大法官同意權案」公聽會，立法院院長韓國瑜主持，邀請專家、學者就司法院院長、副院長及大法官同意權案表達意見。記者曾學仁／攝影

司法院 大法官 法律系

延伸閱讀

檢察官出身的蔡秋明任司法院長 學者質疑顛倒司法天理

MLB／巨人提前續約總教練梅爾文 前鐵捕波西：他是最佳人選

第三期減碳行動方案 環部10日公聽會盼凝聚共識

民進黨下屆彰化縣長屬意她選？黨員反彈、黨部澄清

相關新聞

檢察官出身的蔡秋明任司法院長 學者質疑顛倒司法天理

立法院全院委員會今天進行司法院大法官人事同意權公聽會，會中學者多關注，司法院長被提名人蔡秋明出身檢察官，能否擔任司法院長...

響應賴總統敬軍 卓揆預告九三軍人節祭更多優惠

賴清德總統本周在團結國家的演說時透露，要持續推動敬軍作為，包含搭機升等及特定優惠等；行政院長卓榮泰表示，感謝交通部積極協...

和山光電場危家園 柯志恩和民團籲政府全面盤點案場

高雄市大樹區和山光電場遭控濫墾山林，豪雨土石恐危及居民家園，引發各界憂心。眾多民團及國民黨立委柯志恩今開記者會批評，不能...

因應對等關稅衝擊 政院加碼提高貸款額度至7200億元

因應美國對等關稅衝擊，行政院院會決議再加碼，成為「投資台灣三大方案2.0」，將銀行貸款額度從3600億元加碼到7200億...

韌性條例將在立院闖關 卓榮泰：普發現金萬萬不可

立院今天下午協商4100億元的強化安全韌性特別條例，行政院長卓榮泰上午在院會稱預算是一體，反對在野黨普發現金的主張，卓榮...

基金會資金流向洪智坤、吳祥輝？林岱樺先提「不知道」後刪除

民進黨立委林岱樺涉詐領助理費等案，上月被高雄地檢署起訴，網媒指稱，林岱樺「林三郎覺教基金會」疑有不少資金流入駐泰公使董思齊、陳菊前幕僚洪智坤及政治公關公司負責人吳祥輝。林岱樺第一時間聲稱，不了解師父用什麼方式幫助她，這些人是認識的朋友，訊息收回後第二次回應，未提及師父及朋友等用語。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。