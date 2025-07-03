大法官人事公聽會 林騰鷂：這次人選比姚立明更離譜
立法院第11屆第3會期第4次全院委員會上午舉行「行使司法院院長、副院長及大法官同意權案」公聽會，由院長韓國瑜主持。
立法院預計在7月25日進行大法官人事同意權案投票，立法院全院委員會上午舉行「行使司法院院長、副院長及大法官同意權案」公聽會，國民黨團推薦東海大學法律系教授林騰鷂表示「三民主義、一個中國」，不應為了權力，用萬惡反共標籤，並批這次人選比姚立明更離譜，提名一個主任檢察官擔任司法院長，顛倒天理，呼籲立法委員，不要同意賴清德提名的大法官，以免賴清德成為一個七權合一的野獸。
台北大學法律系副教授黃銘輝表示，總統此次名單有高達一半是女性，必須給予高度肯定，憲法法庭運作下去，兩邊都有責任，協力形塑一個可運作的政府，在野黨不宜以單一理念因素就否定被提名人，不能說因為反對死刑就打死不讓擔任大法官。
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