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台積電飆1100元赴美設廠再掀論戰 藍綠互嗆賣台

聯合報／ 記者王燕華王思慧／花蓮即時報導
國民黨花蓮縣議會黨團今天表示，兩岸交流不是賣台，民進黨將台積電拱手送美國才是真賣台。記者王燕華／攝影
國民黨花蓮縣議會黨團今天表示，兩岸交流不是賣台，民進黨將台積電拱手送美國才是真賣台。記者王燕華／攝影

台積電今天股價大漲最高一度觸及1105元，不過藍綠再度針對台積電赴美設廠交鋒，花蓮藍營表示，兩岸交流不是賣台，台積電拱手送美國才是真賣台；綠營反譏，國民黨最大問題是親中投共，台積電是世界級公司，赴美是全球布局一環，國民黨說法非常離譜。

國民黨花蓮縣議會黨團發言人吳建志今天表示，民進黨執政後兩岸關係日益緊張，將兩岸交流就是賣台作為操縱輿論的口號。然而民進黨一邊阻斷與大陸正常往來，卻一邊低頭將台灣最具有戰略價值的護國神山拱手讓人，台積電核心技術大量輸出美國，究竟誰才是真正出賣台灣人民的利益？

吳建志說，美國政府強力施壓台積電，讓這家全球半導體龍頭到亞利桑那州設廠，傳出最先進的2奈米製程技術一併轉移，政府在毫無社會討論下大力支持，甚至動用外交資源護航，形同將台灣過去30年最寶貴的產業、主權雙手奉送。

吳建志說，民進黨與罷團長期將抹紅國民黨立院黨團總召傅崐萁，卻說不出傅到底出賣了什麼，只是一昧造謠。兩岸關係錯綜複雜，將所有交流妖魔化，只會讓台灣自我孤立，陷入經濟與人才的邊緣化，更嚴重的是，抗中保台論述背後，掩蓋台灣對於美國全面依賴的現實，一昧順從沒有換來真正的安全。

他強調，真正賣台的行為不是與大陸交流、促進兩岸和平與經濟繁榮，而是在沒有民主監督社會共識下，將國家核心產業與戰略技術拱手讓給他國，犧牲台灣長遠利益與下一代發展空間。

民進黨祕書長林右昌今早到花蓮參拜，對於藍營說法，他表示，兩岸交流從來都是民進黨的立場跟態度，但民進黨要求的是對等尊嚴的交流，而不是像國民黨親中、投共、舔共的交流方式，台灣人民無法接受。

他批評，國民黨人去中國回來後毀憲亂政，在立法院修很多法案，「做共產黨想做的事情、說共產黨想說的話」，這才是賣台，請國民黨不要混淆視聽、刻意扭曲。

林右昌說，花蓮藍營批評把台積電送給美國更是荒謬，台積電是世界級公司，外資比例超過7成，到美國投資是台積電全球布局的重要一環，台積電也曾在中國、日本或歐洲投資，沒有任何人能夠把台積電送給什麼人，國民黨說法非常離譜，也顯示對整個產業，還有對台積電的認知與台灣社會大眾有非常大的落差。

民進黨祕書長林右昌今天再訪花蓮拜廟，對於國民黨批評綠營將台積電拱手送美國，林稱這說法非常離譜。記者王思慧／攝影
民進黨祕書長林右昌今天再訪花蓮拜廟，對於國民黨批評綠營將台積電拱手送美國，林稱這說法非常離譜。記者王思慧／攝影

台積電 國民黨 民進黨 罷免

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