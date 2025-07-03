快訊

長榮、華航、星宇7日起調漲燃油附加費 長短程增加費用曝光

中選會：首波罷免7月16日起禁散布民調 26日投票當天不能宣傳

台大前婦產名醫性侵女業務棄保潛逃 院長吳明賢斥：醫界之恥

聽新聞
0:00 / 0:00

檢察官出身的蔡秋明任司法院長 學者質疑顛倒司法天理

聯合報／ 記者蔡晉宇／台北即時報導
司法院大法官人事公聽會，蔡秋明曾任檢察官成焦點。記者蔡晉宇／攝影
司法院大法官人事公聽會，蔡秋明曾任檢察官成焦點。記者蔡晉宇／攝影

立法院全院委員會今天進行司法院大法官人事同意權公聽會，會中學者多關注，司法院長被提名人蔡秋明出身檢察官，能否擔任司法院長，藍綠白推薦學者，意見不一。

總統府今年3月公布7位大法官被提名人，蔡秋明名列其中，他是現任高等檢察署主任檢察官。立法院並排定今天舉行公聽會後，7月25日行使同意權案記名投票表決。

國民黨立院黨團推薦學者專家、東海大學退休教授林騰鷂以「喚起民眾護憲政，春蠶到死絲方盡」為題，認為賴清德總統濫用總統權力，違反憲法忠誠義務、破壞審檢分立原則，賴總統提名的大法官人選，不應該獲得國會的同意。

林騰鷂指出，這次賴總統居然提名一個只任一、二審檢察署主任檢察官的蔡秋明來擔任司法院長，顛倒檢察官應受法官指揮、節制的司法天理，這種濫用總統權力的惡行，應該受到人民的譴責。

民眾黨立院黨團推薦的學者專家、台北大學法律系副教授黃銘輝表示，在人事提名與審查時，要盡量拋棄政黨競爭、共同為國舉才，而提名名單中有一半以上是女性，他要給予高度肯定，也希望執政黨跟在野黨都應該知道，讓憲法法庭運作下去是總統與立法院雙方的責任。

民進黨立院黨團推薦的學者專家、律師賴秉詳表示，各界疑惑由檢方出身的人來擔任司法院長，但大家可以想想，過去有律師、學者、政治人物擔任過司法院長，該如何回應檢察官不能當司法院長等問題；此外，各界應注意司法院長、副院長被名人有無辦法提出司法行政的改革方向，特別是司法過勞嚴重等問題。

司法院 大法官 檢察官

延伸閱讀

賴清德拋軍人搭機升等 游淑慧問：那警消弟兄呢？

賴總統籲挺國防預算…國民黨：藍委推國軍加薪 民進黨全部反對

韓媒：大陸擬邀南韓總統李在明 出席9/3北京閱兵

總統提普發現金萬元「買菜就用掉」 徐巧芯：什麼山珍海味？

相關新聞

檢察官出身的蔡秋明任司法院長 學者質疑顛倒司法天理

立法院全院委員會今天進行司法院大法官人事同意權公聽會，會中學者多關注，司法院長被提名人蔡秋明出身檢察官，能否擔任司法院長...

綠稱京華城始作俑..游淑慧曝時序錦衣衛想當山寨包青天

北市前副市長彭振聲捲入京華城案，北院日前開庭前彭得知妻子墜樓噩耗，情緒失控崩潰痛哭，引發熱議。對於近期綠營企圖甩鍋查京華...

響應賴總統敬軍 卓揆預告九三軍人節祭更多優惠

賴清德總統本周在團結國家的演說時透露，要持續推動敬軍作為，包含搭機升等及特定優惠等；行政院長卓榮泰表示，感謝交通部積極協...

和山光電場危家園 柯志恩和民團籲政府全面盤點案場

高雄市大樹區和山光電場遭控濫墾山林，豪雨土石恐危及居民家園，引發各界憂心。眾多民團及國民黨立委柯志恩今開記者會批評，不能...

因應對等關稅衝擊 政院加碼提高貸款額度至7200億元

因應美國對等關稅衝擊，行政院院會決議再加碼，成為「投資台灣三大方案2.0」，將銀行貸款額度從3600億元加碼到7200億...

韌性條例將在立院闖關 卓榮泰：普發現金萬萬不可

立院今天下午協商4100億元的強化安全韌性特別條例，行政院長卓榮泰上午在院會稱預算是一體，反對在野黨普發現金的主張，卓榮...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。