檢察官出身的蔡秋明任司法院長 學者質疑顛倒司法天理

立法院全院委員會今天進行司法院大法官人事同意權公聽會，會中學者多關注，司法院長被提名人蔡秋明出身檢察官，能否擔任司法院長，藍綠白推薦學者，意見不一。

總統府今年3月公布7位大法官被提名人，蔡秋明名列其中，他是現任高等檢察署主任檢察官。立法院並排定今天舉行公聽會後，7月25日行使同意權案記名投票表決。

國民黨立院黨團推薦學者專家、東海大學退休教授林騰鷂以「喚起民眾護憲政，春蠶到死絲方盡」為題，認為賴清德總統濫用總統權力，違反憲法忠誠義務、破壞審檢分立原則，賴總統提名的大法官人選，不應該獲得國會的同意。

林騰鷂指出，這次賴總統居然提名一個只任一、二審檢察署主任檢察官的蔡秋明來擔任司法院長，顛倒檢察官應受法官指揮、節制的司法天理，這種濫用總統權力的惡行，應該受到人民的譴責。

民眾黨立院黨團推薦的學者專家、台北大學法律系副教授黃銘輝表示，在人事提名與審查時，要盡量拋棄政黨競爭、共同為國舉才，而提名名單中有一半以上是女性，他要給予高度肯定，也希望執政黨跟在野黨都應該知道，讓憲法法庭運作下去是總統與立法院雙方的責任。

民進黨立院黨團推薦的學者專家、律師賴秉詳表示，各界疑惑由檢方出身的人來擔任司法院長，但大家可以想想，過去有律師、學者、政治人物擔任過司法院長，該如何回應檢察官不能當司法院長等問題；此外，各界應注意司法院長、副院長被名人有無辦法提出司法行政的改革方向，特別是司法過勞嚴重等問題。