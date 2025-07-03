為選市長成立基金會資金流向洪智坤、吳祥輝？林岱樺回應

民進黨立委林岱樺涉詐領助理費等案，上月被高雄地檢署起訴，網媒指稱，林岱樺「林三郎覺教基金會」疑有不少資金流入駐泰公使董思齊、陳菊前幕僚洪智坤及政治公關公司負責人吳祥輝。林岱樺回應，這些人是認識的朋友，過去確實也給她很多寶貴建議，另針對司法偵查中的案件，不便評論。

立委林岱樺去年2月26日參加高雄市商業會理監事聯席會議暨新春聯誼餐會，會中宣布選市長，希望尋求支持。菱傳媒報導指出，當天林岱樺傳語音訊息給大帳房黃麗雪，表明確定要選市長，為拚初選所以要成立基金會，全權委託釋煌智（洪正威）處理。

報導說，去年3月29日，洪正威以1000萬元成立「林三郎覺教基金會」，收到多名仕紳捐款。後續基金會支付逾200萬元給3間公關公司，分別為「品觀點傳媒科技」、「訊偉電信科技」及吳祥輝「凱恩解方」207萬8000元。此外，另支付駐泰公使董思齊團隊83萬元，以及曾擔任陳菊辦公室主任、柯文哲市政顧問的洪智坤80萬元，規畫及執行輔選。

高雄政壇人士說，洪智坤過去在高雄市府任職，算是陳菊的第一代文膽，後來才有總統府前發言人丁允恭崛起，不過後來「菊姐」請他離開團隊。洪後來到台北及台南輔選，曾聽聞他此次參與林岱樺選務，但在檢調發動搜索後已經離開高雄。

針對報導內容，林岱樺辦公室代回應指出，「有關偵查中的案件，我們不方便回應師父用什麼的方式來幫助我，我其實不了解的，但我非常感謝他的幫忙。媒體提到這幾位，確實是岱樺認識的朋友，過去確實也給我很多寶貴的建議，為尊重司法，針對司法偵查中的案件，本人不便評論，也請媒體不要過多臆測」。