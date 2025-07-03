罷團「敲羅行動」3天行30公里宣講 羅廷瑋徵求私人地掛布條

台中市罷免藍委羅廷瑋進入三階投票倒數階段，民進黨台中市議員陳雅惠、黃守達今早現身東區東光路與十甲路口、十甲旺市場前，聲援罷團站路口拜票；罷團「敲羅行動」明日將與人民作主志工團合作，從台中火車站出發，行經中西東南四區及其他行政區，3天全程近30公里，深入街頭與社區擴大宣講。

罷團「敲羅行動」與台中市議員陳雅惠、黃守達今早到東區東光路與十甲路口、十甲旺市場前站路口，手持「同意罷免」標語、宣傳扇，高舉手臂向來往車流與民眾揮手，呼籲大家在7月26日踴躍出門投下「同意票」，用選票讓親中不適任立委下台。

罷免志工團說，近期天氣炎熱，但仍堅持每日分時段站路口，遍及中六選區各熱點進行宣講與拜票行動，盼提高罷免投票率。

前民進黨主席林義雄發起的「人民作主」，長年倡議公民直接民權，透過苦行、行腳串聯台灣民間力量，堅持「人民是國家主人」的信念。近期人民作主志工團在全國各地例行性的行踏行動，響應「大罷免、反共保台」的公民訴求，7月4日首度踏入台中，深入舊城區聲援中六敲羅行動。

罷免團體「敲羅行動」表示，明日與人民作主志工團自台中火車站出發，行經中六中西東南四區及其他行政區，3天全程近30公里，深入街頭與社區擴大宣講，號召民眾加入罷免羅廷瑋的行列。

國民黨立委羅廷瑋則陸戰與空戰並進，除持續透過短影音宣傳「反罷免」，也在臉書公開徵求私有場地掛布條。