標一年拿兩年！6年狂撈1.3億 黃國昌控政府圖利特定媒體

在野黨凍刪今年度中央政府總預算，成為這次大罷免民進黨訴求之一。民眾黨立法院黨團總召黃國昌今天說，民進黨違法進行利益輸送，操作手法無異於中國共產黨，政府辦理鉅額限制性招標，特定媒體卻能「標一年拿兩年」，製作影片的點閱數卻慘不忍睹，6年就花掉1.3億公帑。

民眾黨立法院黨團上午舉行「政府帶頭綁標，看見圖利新視界」記者會，盤點各部會預算使用狀況，直指政府綁標圖利狀況嚴重。

黃國昌表示，立法院審查今年度中央政府總預算，許多民進黨側翼及綠色媒體出面造謠、抹黑帶風向，賴總統最近更以國家元首之尊，發表演講把自己搞得跟側翼一樣，其治國能力已經不知道該如何形容，就連最基本的資訊都無法清楚掌握，抑或是明知事實卻惡意造謠，

黃國昌指出，民進黨違法進行利益輸送，連年把錢丟給豢養的媒體，這些媒體淪為民進黨的央視，操作手法無異於中國共產黨，尤其我國國防預算連年攀升，國人都支持增加自我防衛能力，政府卻把錢拿來養綠友友。

黃國昌點名，三立電視有一個節目「全民新視界」，宣稱要聯手國防部打造最強軍事節目，但是只要仔細看標案內容，就會發現這是「圖利新視界」，三立不僅連續6年得標，只有3年辦理採購標案，直接在招標公告就暗渡陳倉，前一年的經費可以任意擴充。

黃國昌再指，三立電視撈了6年，民視今年比照辦理，綠媒真是戰功彪炳，人民的納稅錢隨便花，誰敢批判就是中共同路人，賴總統好像很喜歡談民主，「我想請教哪一個民主國家政府這樣玩？拿納稅人的錢養媒體側翼，這樣的行徑讓我想到中共央視、北韓，不應該是民主台灣。」

黃國昌還說，這個節目6年砸1.3億給三立，結果點閱數卻是慘不忍睹，成效之差令人不忍卒睹，軍人地位也沒有因此提升，對於國軍招募完全沒有幫助。