立院要求委員會管控國內旅費 陳培瑜：預算不當審核後果

立法院今年的國內旅費被通案刪除20%，但在6月底已使用達63.58%。立法院秘書長周萬來行文通知各委員會，呼籲「覈實管控」，若該項預算用罄將停止支用。民進黨稽核委員會立委陳培瑜表示，周萬來根本打人喊救人，這就是當時立法院對預算不當審核，亂刪預算的後果，也是藍白對行政院做的事。

對於立院發文要求各委員會控管國內旅費，立法院長韓國瑜今天在主持「行使司法院院長、副院長及大法官同意權案公聽會」前面對媒體詢問，韓國瑜並沒有做出說明，僅用謝謝二字作為回應。

陳培瑜指出，藍白立委莫名提出立院要延會，造成每個委員會都相當苦惱，沒有法案可排審，只能不斷安排考察，造成委員會國內旅費大增。藍白提出雃會的原因，只是為了撐起司法保護傘，請藍白好好面對司法。