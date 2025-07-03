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立院要求委員會管控國內旅費 陳培瑜：預算不當審核後果

聯合報／ 記者蔡晉宇／台北即時報導
民進黨稽核委員會立委陳培瑜（右）。圖／聯合報系資料照片
民進黨稽核委員會立委陳培瑜（右）。圖／聯合報系資料照片

立法院今年的國內旅費被通案刪除20%，但在6月底已使用達63.58%。立法院秘書長周萬來行文通知各委員會，呼籲「覈實管控」，若該項預算用罄將停止支用。民進黨稽核委員會立委陳培瑜表示，周萬來根本打人喊救人，這就是當時立法院對預算不當審核，亂刪預算的後果，也是藍白對行政院做的事。

對於立院發文要求各委員會控管國內旅費，立法院長韓國瑜今天在主持「行使司法院院長、副院長及大法官同意權案公聽會」前面對媒體詢問，韓國瑜並沒有做出說明，僅用謝謝二字作為回應。

陳培瑜指出，藍白立委莫名提出立院要延會，造成每個委員會都相當苦惱，沒有法案可排審，只能不斷安排考察，造成委員會國內旅費大增。藍白提出雃會的原因，只是為了撐起司法保護傘，請藍白好好面對司法。

立法院今年的國內旅費被通案刪除20%，但在6月底已使用達63.58%。立法院秘書長周萬來行文通知各委員會，呼籲「覈實管控」，若該項預算用罄將停止支用。 圖／讀者提供
立法院今年的國內旅費被通案刪除20%，但在6月底已使用達63.58%。立法院秘書長周萬來行文通知各委員會，呼籲「覈實管控」，若該項預算用罄將停止支用。 圖／讀者提供

立法院 藍白 韓國瑜

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