快訊

亞洲國家再下一城！川普：將與印度達成「截然不同」貿易協議

大罷免在即 雙北高聲量藍委排名曝光…第一名是「她」

中國政治情緒指標？中共喉舌「鍾一平」是誰

金廈泳渡中央突指統戰喊卡 陳玉珍：7月才說太牽強

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
第12屆金廈泳渡金廈泳渡去年在小金門雙口海灘登場，兩岸共100支隊伍，200位全球華人比拚泳技，場面壯觀，氣氛熱烈。圖／聯合報資料照片
第12屆金廈泳渡金廈泳渡去年在小金門雙口海灘登場，兩岸共100支隊伍，200位全球華人比拚泳技，場面壯觀，氣氛熱烈。圖／聯合報資料照片

一年一度的兩岸體育盛會「金廈泳渡」活動即將於本月26日登場，開辦在即，卻傳中央認此活動的統戰意味濃厚，要求金門縣府停辦。國民黨立委陳玉珍今表示，她會跟陸委會反映，理由太過牽強，這叫「政治干預體育」。

兩岸唯一由雙方官方合辦的游泳賽事「金廈泳渡～全球華人接力公開賽」活動，今年邁入第13屆，16年來除了疫情停辦3年外，年年舉辦。活動本身象徵著金廈交流情誼，活動每年約有200位選手參賽，以兩人一組接力方式，完成泳距約7千公尺的金廈泳渡，單數年是由廈門椰楓寨游向金門雙口海灘，雙數年則反向。近期傳出中央認為活動有「統戰」意味，加上當天逢立委大罷免案投票，要求縣府停辦，這是首次人為因素停辦。

陳玉珍說，這已辦了12、13屆了，每年都是如此，這是象徵兩岸和平的往來，兩岸局勢不好、氛圍冷的狀況下，這種可以讓兩岸彼此有善意的活動應繼續舉辦，也沒有什麼國安疑慮，這是辦了多年的活動，且早已公布，突然在7月才說有統戰疑慮，理由未免太過牽強，她還要再跟陸委會反映。

陳玉珍表示，選手也都安排好時間，機票、住宿都安排好了，這樣太不行，這叫做「政治干預體育」。

國民黨立委陳玉珍。圖／聯合報資料照片
國民黨立委陳玉珍。圖／聯合報資料照片

統戰 陳玉珍 體育

延伸閱讀

國家機器又出動！檢調大搜索 陳玉珍：想把國民黨抄家滅族

郝龍斌稱25%罷免門檻一定過 曝「一辦法」才能救徐巧芯

要拉下韓國瑜？傳綠營罷免後欲突襲修法 陳玉珍：反罷氣勢愈來愈強

羅明才服務處主任遭羈押 陳玉珍：民進黨在斷反罷手腳

相關新聞

「當美國贏 台灣就贏」谷立言籲朝野挺國防支出

賴清德總統前天發表「團結國家十講」第四講「國防」，批評在野黨刪凍國防預算，讓國際懷疑台灣自我防衛的決心。美國在台協會（ＡＩＴ）台北處長谷立言昨天表示，「正如台灣的國防支出在美國國會擁有跨黨派的大力支持，我深信台灣的各政黨也會為維護和平投入必要資源」。

綠收復失土大反撲 基隆罷免案攸關謝國樑連任路

2024年10月基隆才剛經歷市長罷免案，相隔不到1年又要面對立委罷免案，此次林沛祥罷免案的民意動向，也被視為2026市長的前哨戰，是國民黨籍現任市長謝國樑、及民進黨籍基隆市議長童子瑋操兵的機會，牽動藍綠勢力及士氣消長。而基隆成大罷免的「藍白示範區」，民眾黨扮演一定角色，藍白如何策略聯手對抗民進黨？

金廈泳渡中央突認統戰急喊卡 陳玉珍：7月才說 太牽強

一年一度的兩岸體育盛會「金廈泳渡」活動即將於本月26日登場，開辦在即，卻傳中央認此活動的統戰意味濃厚，要求金門縣府停辦。...

「17歲少女被迫說中國台灣」影片瘋傳 ChatGPT：AI創作

最近社群平台瘋傳1支YouTube影片「17歲少女被迫說自己來自中國台灣省」，短短3天已有33萬次瀏覽，網友紛紛留言「台...

民眾黨從廢考監變成只廢監院 關鍵在考試院的表現

立法院本會期延會至7月31日，成為我國史上最長會期，藍白立委先前提出修憲廢除監察院，民眾黨團加碼提案，要求本會期盡速組成修憲委員會、決議第一次委員會召開日期。據了解，過去主張廢除考試院、監察院的民眾黨團，將把訴求改為廢除監察院、恢復閣揆同意權等，廢除考試院則暫緩處理。何以有此改變？據了解，與考試院的表現有關係。

AIT酒會…蕭美琴盼關稅有共識 谷立言籲朝野挺國防支出

美國在台協會（AIT）2日晚間舉行美國獨立紀念日酒會，副總統蕭美琴應邀出席，喊話盼台美關稅有正面共識；AIT處長谷立言（...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。