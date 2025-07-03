最近社群平台瘋傳1支YouTube影片「17歲少女被迫說自己來自中國台灣省」，短短3天已有33萬次瀏覽，網友紛紛留言「台灣之光」。不過，PTT有網友直指圖片很像AI製圖、中國大陸的口音、標題摻雜簡體字等疑點，質疑假影片，且影片內容註解就有寫是原創虛構故事，卻有不少人誤信為真實事件。

YouTube頻道「異境瞳語」6月30日上傳17分26秒影片「17歲少女被迫說自己來自『中國台灣省』，否則就無法獲得獎項？她的回應震碎全場沉默！宁愿选择放下奖杯！全球媒体沸腾！」，影片從頭到尾都是同一張明顯是AI生成的圖片，為1名少女手拿獎盃，後方有一名穿著西裝的西方面孔男子鼓掌，畫面則是中華民國國旗，呈現出站在頒獎舞台上的氛圍。

影片描述一名17歲台灣女孩「林雅琴」，獲得國際青少年設計大獎，赴歐洲領獎，上台卻被要求不可以說出「台灣」兩個字，而是中國台灣省，少女致詞時說「如果不能讓我說出台灣，這個獎我不要了」，台下觀眾紛紛站起來鼓掌、還有人流淚，林雅琴鞠躬走下台。

該支影片留言區不少網友表示，「台灣之光，有個性有勇氣」、「身為台灣人。我為妳驕傲，謝謝妹妹妳讚」、「林小姐才是真正的勇者」、「不忘本的台灣人，妳是最棒的」。

也有網友留言，「這應該不是事實吧！請不要用這種方式來欺騙自己及創造流量，台灣人要的是真實的強大與自信，而不是用假消息來歌頌，如果是事實也煩請提供來源」、「我在各網路尋找不到你說的這篇轟動國際的新聞，如果是真實的，請貼一下出處，我知道很多台灣年輕人非常優秀，但我們不能盲目的跟從一個虛幻不實的故事，然後自以為是的增加民族情感，然後燃燒熱情」、「從這些留言，我看到了台灣人真的很容易被騙」。

該支影片內容介紹「本影片呈現的是原創虛構故事」，指靈感源自無數真實卻沉默的台灣時刻。「 講述身份的堅持與尊嚴的抉擇，獻給那些為『台灣』二字默默發聲的人—他們或許平凡，卻無比勇敢。 無論是被拒絕的演講、被打斷的自我介紹，還是一句『我來自台灣』被迫吞回的瞬間—我們願記錄，更願大聲說出」。

PTT八卦版有網友表示，長輩瘋傳這支影片，但他查了很久，查不到相關新聞或是報導，還來發現本影片內容註解就有寫是原創虛構故事。何況圖片超像AI，也是中國大陸的口音，標題摻雜簡體字，影片留言區卻有很多網友在推「林雅琴」這個不存在的人。「這個國家到底怎麼了？」

記者將影片網址貼給AI聊天機器人「ChatGPT」，而「ChatGPT」直指這是一則虛構創作短片，不是真實事件，是許多類似AI或編劇創作影片常見的做法。