韓國瑜：檢調變政治鬥爭手段 民主自由只是獨裁者的粉飾太平

台北市前副市長彭振聲妻子前天在高雄住家墜樓身亡，也讓在野批評司法已經成為整肅異己的工具。立法院長韓國瑜也在臉書貼文表示，彭夫人的決絕而去，讓台灣的民主自由再次受到巨大震盪，人民擔心檢調公權力變成政治鬥爭的手段，沒有公平正義，民主自由只不過是獨裁者們的粉飾太平。

韓國瑜說，隨著彭夫人的決絕而去，台灣曾經引以為傲的民主自由再次受到巨大的震盪，檢調及司法是維護社會正義最重要的一道防線，偵辦社會矚目的案子，更應該有完整的準備，若有足以認定觸法，則儘速偵辦起訴，讓檢辯雙方公平地進到法院審理、捍衛主張，讓法院作出公正的審判，毋枉毋縱。

韓國瑜說，當法律的「無罪推定」、「比例原則」、「證據說話」這些人民曾經以為與相信的基本道理受到挑戰與破壞時，手中無實權、朝中無靠勢的人們，誰心中沒有一聲悲鳴與哀嚎？然而，受國人矚目的京華城案，不論事件的重大程度、嫌疑人的社會關注、所引發的政治效應，都讓社會的對立超乎想像，更因為偵辦、羈押爭議延燒太久，撕裂人民對司法的信賴、侵蝕對於公平正義的信任。

韓國瑜表示，人民擔心檢調公權力變成政治鬥爭的手段、更擔心司法體制被利用，對於理應無罪推定的嫌疑人及家庭，更是帶來巨大的負擔與壓力，甚至被推向崩潰絕境。

韓國瑜說，公平正義是民主自由的國家最基本的價值核心，沒有公平正義，民主自由只不過是獨裁者們的粉飾太平；衷心期盼，維繫得來不易的司法正義，善待台灣人民的善良，一起救活已經命懸一線的台灣價值，因為公平正義、民主自由，是2300萬台灣人的生存底線。如此，才能真的令逝者安息有慰、令生者得以展望前行。