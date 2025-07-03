「當美國贏 台灣就贏」谷立言籲朝野挺國防支出

賴清德總統前天發表「團結國家十講」第四講「國防」，批評在野黨刪凍國防預算，讓國際懷疑台灣自我防衛的決心。美國在台協會（ＡＩＴ）台北處長谷立言昨天表示，「正如台灣的國防支出在美國國會擁有跨黨派的大力支持，我深信台灣的各政黨也會為維護和平投入必要資源」。

AIT酒會 立院送魚雷棒

七月四日是美國獨立紀念日，ＡＩＴ昨晚舉行酒會。副總統蕭美琴代表賴總統出席，立法院長韓國瑜、國安會秘書長吳釗燮、外交部長林佳龍、國防部長顧立雄、經濟部長郭智輝、總統府資政邱義仁和國民黨主席朱立倫等人均與會，現場氣氛熱烈。

這是谷立言首度以處長身分在台北主持美國獨立紀念日酒會，今年的主題是棒球，谷立言和蕭美琴分別穿上寫有台灣及美國名稱的棒球服，韓國瑜和立法院副院長江啟臣送上台中製造的魚雷棒，球棒上寫著「台美關係全壘打」。

立法院長韓國瑜（左）和副院長江啟臣（右）為AIT處長谷立言（中）送上台中製造的魚雷棒，在球棒上寫著「台美關係全壘打」。記者張文馨／攝影

蕭美琴：台美成冠軍隊

谷、蕭都以棒球巧妙比喻。谷立言說，「當美國贏，台灣就贏」，美台正與民主隊友攜手合作，把握機會打出全壘打。蕭美琴說，台美共同面對速球、曲球，甚至滑球，大家通力合作下站上打擊區，台美會成為一支冠軍球隊。

美國總統川普對全球實施對等關稅的暫緩期將在九日期滿，準備公布對各國的新稅率；美台談判團隊上周在華府二輪談判，媒體報導台灣可望成為達成對美協議的首批國家之一。

蕭美琴致詞說，經濟關係是台美夥伴關係的重要支柱，即便前路有些顛簸，包含關稅的複雜情勢，但是雙邊的談判正密集展開，希望能找到通往兩國共同的進步和繁榮的途徑。

美台AI競賽角色領先

谷立言並未提及關稅，但談到美台雙向投資正為彼此創造商機；此外，美台在ＡＩ競賽扮演的領先角色，有助於在無人機產業中取得主導地位。談到安全，谷立言重申美國國務卿魯比歐的說法，稱美國不會放棄對台灣的長期立場，「我們反對任何透過強迫、逼迫、脅迫手段，改變台灣狀態的行為」。

美盼台投資更多軍事

谷立言說，美國正履行台灣關係法所做的承諾，強化台灣的防衛能力；隨著台灣努力將國防支出提升至ＧＤＰ百分之三以上，也期待未來在傳統軍事嚇阻與社會韌性方面，都能看到更多投資。

賴總統前天的國防相關演說，引發朝野對於刪凍國防預算的爭論。不過，谷立言表示，正如台灣的國防支出在美國國會擁有跨黨派的大力支持，相信台灣的各政黨也會為維護和平投入必要資源。

蕭美琴表示，賴總統承諾會透過備戰和團結國家共同捍衛民主的生活方式，來維繫和平，台灣不會尋求衝突，但也不會迴避承擔起保衛自己人民和價值觀的責任；令人感激的是，台灣在維持區域穩定並嚇阻侵略時，擁有如美國這樣的堅定夥伴，非常感謝美國跨黨派對台灣的支持，讓台灣並不孤單。