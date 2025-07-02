台土好友相見歡 駐土耳其代表黃志揚籲雙邊關係再升級

駐土耳其代表黃志揚昨天晚間在安卡拉主持「台土好友相見歡─2025友台校友會」年度餐會，台土雙邊學者、土耳其官員與媒體人等就當前台海、亞太及中東地區重要議題、衝突與安全及區域情勢發展深入交換意見，親切互動，場面熱鬧溫馨。

出席活動者為曾來台訪問或就學的土耳其官員、大學教授、智庫學者及媒體人，而正在當地訪問的國立政治大學見學團師生一行人也應邀參加。

黃志揚致詞時感謝與會多位長年支持台灣的土耳其友人不斷透過撰寫專文等多元方式，秉持學術良心為台灣發聲，為土耳其知識圈內難得的「台灣研究」奠定基礎，協助全球近2.5億土耳其語人口的各界人士認識及瞭解台灣。

黃志揚並引述土耳其諺語「一杯咖啡代表40年的回憶」，珍惜彼此長久以來建立的濃厚交誼，鼓勵台土雙邊學人持續保持聯繫，並歡迎土耳其各界持續踴躍申請台灣政府每年提供的研究獎助金和台灣及華語獎學金，前往堅守自由、民主的台灣蹲點研究及進修。

黃志揚另以代表1989年「六四天安門事件」的「8964」，以及聯合國2758號決議的「2758」兩組數字為例，說明共產中國在應對民主化浪潮所採取的壓制措施，象徵兩岸在制度與發展的差異。

黃志揚重申，聯大在1971年通過的2758號決議只處理中國在聯合國的代表權，全文未曾提及台灣，也未授權中華人民共和國在聯合國體系代表台灣，更無提及台灣是中華人民共和國的一部分，中國扭曲聯大2758決議內容阻礙台灣國際參與空間是刻意為之的法律戰，提醒與會的土耳其各界友人應抵制中國正在全球進行企圖混淆國際視聽的認知作戰，並認清國際上及在土耳其的親中側翼團體所發布的錯假訊息。

政大外交系主任吳崇涵也向與會人士簡報台海兩岸的最新情勢。

出席餐會的土耳其賓客歡迎代表處舉辦本次活動。曾獲外交部台灣獎助金、現任土耳其時代大學（CagUniversity）國際關係系主任的退休大使歐拔（AliEngin Oba）更特別上台表達他對台灣的支持。

多位與會土耳其官員、學者也向代表處表示，欣見近年土耳其與台灣在雙邊直航增班帶動的各項關係正面發展與期許，並感謝台灣政府及人民在2023年土耳其大地震後提供的各項援助，也有學者主動表示將赴台研究台灣的數位外交及國防產業等多元新興議題。

政治大學見學團由政大國際事務學院院長連弘宜率領，包括「國家安全與大陸研究」及「戰略與國際事務碩士」兩碩士在職專班師生共28人。