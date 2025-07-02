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AIT酒會…蕭美琴盼關稅有共識 谷立言籲朝野挺國防支出

聯合報／ 記者張文馨／台北即時報導
AIT處長谷立言首度以處長身分在台北主持美國獨立紀念日酒會，今年的主題是棒球。記者張文馨／攝影
AIT處長谷立言首度以處長身分在台北主持美國獨立紀念日酒會，今年的主題是棒球。記者張文馨／攝影

美國在台協會AIT）2日晚間舉行美國獨立紀念日酒會，副總統蕭美琴應邀出席，喊話盼台美關稅有正面共識；AIT處長谷立言（Raymond Greene）表示，「正如台灣的國防支出在美國國會擁有跨黨派的大力支持，我深信台灣的各政黨也會為維護和平投入必要資源。」

這是谷立言首度以處長身分在台北主持美國獨立紀念日酒會，今年的主題是棒球，谷立言和蕭美琴分別穿上寫有台灣及美國名稱的棒球服，蕭美琴的球衣依然選擇象徵腳踏實地的11號，谷立言球衣背號為1號則是向美國棒球名人堂球星威爾森（Mookie Wilson）致敬。

立法院長韓國瑜和副院長江啟臣送上台中製造的魚雷棒，在球棒上寫著「臺美關係全壘打」。

谷立言和蕭美琴在致詞時都以球隊巧妙比喻，谷立言說，美台正與民主隊友攜手合作，準備好把握機會打出全壘打；蕭美琴說，台美夥伴關係是靠一局一局累積而成，共同面對速球、曲球，有時候甚至碰到滑球，但大家還是帶著決心，依靠團隊合作站上打擊區，相信台美會成為一支冠軍球隊。

就如同一顆迎面而來的變化球，蕭美琴說，經濟關係是台美夥伴關係中的重要支柱，即便前路有些顛簸，包含關稅的複雜情勢，但是雙邊的談判正密集展開，希望能找到通往兩國共同的進步和繁榮的途徑。

美國總統川普對全球實施對等關稅的暫緩期將在9日期滿，準備公布對各國的新稅率；美台談判團隊上周在華府完成二輪談判，媒體報導台灣可望成為達成對美協議的首批國家之一。

蕭美琴表示，台美的貿易和投資關係既深刻且互補，從半導體到高價值生產，從數位服務到潔淨能源的開發；台灣的製造能量、先進科技以及產業的靈活性，都支持了美國企業的成長和利益。

谷立言演說時並未提及關稅，他談到美台雙向投資正為彼此經濟創造商機，此外，美台在AI競賽扮演的領先角色，也能有助於在無人機產業中取得主導地位，成功的關鍵將取決於創新能力及安全的供應鏈。

談到安全，谷立言重申國務卿魯比歐（Marco Rubio）的說法，稱美國不會放棄對台灣的長期立場，「我們反對任何透過強迫、逼迫、脅迫手段，改變台灣狀態的行為。」美國仍持續聚焦維持充足的嚇阻力，以抵禦任何企圖以脅迫手段改變台灣社會、經濟或政治狀態的作法。

谷立言說，美國正在履行台灣關係法所做的承諾，強化台灣的防衛能力，包含軍售和軍援，隨著台灣持續努力將今年國防支出提升至GDP3%以上，也期待未來在傳統軍事嚇阻與社會韌性方面，都能看到更多投資。

谷立言表示，「正如台灣的國防支出在美國國會擁有跨黨派的大力支持，我深信台灣的各政黨也會為維護和平投入必要資源。」

蕭美琴說，賴清德總統承諾會透過備戰和團結國家共同捍衛民主的生活方式，以此來維繫和平；台灣不會尋求衝突，但也不會迴避承擔起保衛自己人民和價值觀的責任；令人感激的是，台灣在維持區域穩定並嚇阻侵略時，擁有如美國這樣堅定的夥伴；非常感謝美國跨黨派對台灣的支持，這傳遞了一項清楚訊息：台灣並不孤單。

蕭美琴代表賴總統出席美國國慶酒會，國安會秘書長吳釗燮、外交部長林佳龍、國防部長顧立雄、經濟部長郭智輝、總統府資政邱義仁和國民黨主席朱立倫等均與會，現場氣氛熱烈。

立法院長韓國瑜（右二）和副院長江啟臣（左一）為AIT處長谷立言（左二）送上台中製造的魚雷棒，在球棒上寫著「臺美關係全壘打」。記者張文馨／攝影
立法院長韓國瑜（右二）和副院長江啟臣（左一）為AIT處長谷立言（左二）送上台中製造的魚雷棒，在球棒上寫著「臺美關係全壘打」。記者張文馨／攝影
美國在台協會（AIT）處長谷立言（Raymond Greene，左）與副總統蕭美琴（右）在AIT主辦的美國國慶酒會合影。記者張文馨／攝影
美國在台協會（AIT）處長谷立言（Raymond Greene，左）與副總統蕭美琴（右）在AIT主辦的美國國慶酒會合影。記者張文馨／攝影

AIT 美國在台協會 蕭美琴 谷立言

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