快訊

獨／桃園燒臘店三代四口受困二樓 爺爺見「1時機」帶頭突圍火場救全家

台幣盤中閃現28元！央行進場出手阻升 29.019元作收

「大陸無權干涉」達賴喇嘛宣布延續轉世制度 陸外交部回應了

聽新聞
0:00 / 0:00

【重磅快評】連呂秀蓮都敢抹紅 綠委政治良心在那裡？

聯合報／ 主筆室
捷克情報單位近日證實，蕭美琴去年3月訪捷克期間，曾遭中國使館人員駕車尾隨並險釀車禍，綠營藉機炒作這是與中共裡應外合，呂秀蓮質疑是「竹篙叨菜刀」。圖為去年319呂秀蓮前往立法院拜會司法法制委員會，要求重啟調查319槍擊案。圖／聯合報系資料照片
捷克情報單位近日證實，蕭美琴去年3月訪捷克期間，曾遭中國使館人員駕車尾隨並險釀車禍，綠營藉機炒作這是與中共裡應外合，呂秀蓮質疑是「竹篙叨菜刀」。圖為去年319呂秀蓮前往立法院拜會司法法制委員會，要求重啟調查319槍擊案。圖／聯合報系資料照片

捷克情報單位近日證實，副總統蕭美琴去年3月訪捷克期間，曾遭中國使館人員駕車尾隨並險釀車禍，事件引發外界關注。真相仍待釐清之際，罷團卻急添柴火，指蕭險被撞，藍委就提「總統副總統選舉罷免法」修法，時機巧合，綠委黃捷更說這是「與中共裡應外合」。但整起事件時序錯置，前副總統呂秀蓮也出來說明修法始末，黃捷和罷團徹底翻車了。      

大罷免如火如荼進行，總統賴清德馬不停蹄進行「國家團結十講」，突然傳出捷克情報單位證實，蕭美琴去年3月以副總統當選人身分赴捷克訪問期間，曾遭中國駐布拉格大使館人員駕車尾隨，差一點發生車禍。

我方外交部發言人指中方行徑卑劣、無所不用其極，外交部要再度強烈譴責，並嚴正要求中方道歉；大陸外交部發言人毛寧則表示，「台灣沒什麼副總統；同時，中國外交人員一貫遵守駐在國的法律法規」。  

奇怪的是，去年3月事發時，我方並未譴責中方，事過一年多，外交部何來「再度」強烈譴責？捷克的情報單位近日證實確險釀車禍，但是否為有計畫襲擊，並無清楚交代。事件直相底為何？為何事隔一年多才「證實」，特別是在大罷免攻防方酣之際，還真耐人尋味。

儘管真相還是羅生門，但這個遲到一年多的消息卻成了罷團及綠委眼中的罷免柴火。有罷團領銜人批藍委羅智強，指蕭出訪險釀車禍，羅卻針對總統副總統選舉罷免法提出修法，若副總統死亡，由總統提名立法院來補選，質疑有「陰謀論」；罷團發言人酸羅提案時機點「非常巧合」，懷疑藍營想以「副總統死亡」的議題來轉移焦點。

黃捷等綠營人士更誇張，聲稱羅智強的提案是與「中共裡應外合」，要對蕭美琴不利。更有挺綠律師表示，「這樣的一個法案，讓藍白可以再獲得喘息空間，再重新整合，這也是我們擔憂的」，由於時間巧合，合理質疑、甚至猜想立法院長韓國瑜、趙少康可能因此當正、副總統。

罷團及綠委們誇張的演繹，連民進黨前輩呂秀蓮也看不下去，尤其她還是總統副總統選舉罷免法修法的推動者。呂發表聲明，證實去年319槍擊案20周年她到立院陳情、倡議修法，因為319槍擊案迄今未破案，她認為民主汙點，她赴立法院向鍾佳濱、吳宗憲陳情並要求立院重啟調查，羅智強也在場。

呂秀蓮還質疑，羅智強去年的提案，如何與近日才曝光的蕭案有關？如何牽扯出中共裡應外合？質疑者欠缺事證與邏輯，僅憑執政黨意識及伶牙俐嘴，將「竹篙叨菜刀」，此非應具民主法治素養的民進黨國會議員所當為。

呂秀蓮一向受敬重不是沒道理，但也常不為當道所喜。這次她話說得很重，道理卻很簡單，民進黨人竹篙叨菜刀只是手段，欠缺事證與邏輯是行事慣性，但沒有民主法治素養才是最大的問題。

說任何人與中共裡應外合是何等嚴重的指控，國會議員縱有言論免責權，但可以隨便扣人這種紅帽子嗎？特別是為民主坐牢6年2月的民進黨前輩？台北地院昨天審理京華城案，台北市前副市長彭振聲開庭前被告知妻子墜樓身亡，當庭號啕大哭痛罵檢察官「良心在哪裡」，綠委要扣人紅帽子前也請先問問自己有沒有 政治良心。 

外交部 大罷免 捷克

延伸閱讀

回擊黃捷抹紅 羅智強：應為扭曲事實向呂秀蓮道歉

訪問捷克險遭撞 蕭美琴：中共無法阻止我為台灣發聲

蕭美琴在捷克遭跟監 凌濤疑：與吳釗燮秘書共諜案有關

蕭美琴去年訪問險釀車禍！捷克證實「陸方所為」 總統府：強烈譴責

相關新聞

【重磅快評】連呂秀蓮都敢抹紅 綠委政治良心在那裡？

捷克情報單位近日證實，副總統蕭美琴去年3月訪捷克期間，曾遭中國使館人員駕車尾隨並險釀車禍，事件引發外界關注。真相仍待釐清...

行政區劃法立法 內政部：先釐清程序溝通才有空間

內政部自1992年起推動行政區劃立法，至今未能完成立法程序。內政部政務次長董建宏表示，行政區劃結果具一定政治性，為避免各...

蕭美琴拋「台灣是獨立社會」 幫賴踩煞車或延續蔡路線？

副總統蕭美琴最近有點不一樣。她接連接受挪威國家廣播公司與美國前海豹部隊成員萊恩 （Shawn Ryan）主持的播客（Podcast）專訪；而她在專訪稱「台灣無疑是一個獨立的社會，任何改變現狀都要經台灣人民同意」，這個說法並未在過去賴總統的公開談話出現過，而一名外交專家認為，蕭美琴的整體論述比較接近前總統蔡英文，其中是否透露出賴蕭關係的變化，引來各方解讀……

仙塔律師涉詐翻船 網路聲量填補不了缺漏的法學素養

網紅「仙塔律師」李宜諪涉助詐團洩密、洗錢，被檢方諭令70萬元交保，此事在法界引起高度熱議，儘管李宜諪深夜緊急發文，澄清自己與詐團不認識，希望能挽回崩壞的人設，但若以令70萬元重金交保來看，研判李宜諪應是被檢方認為犯罪嫌疑重大，但因坦承相關事證，才得以閃過聲押危機；回顧這起事件，李宜諪之所以翻船，關鍵在於法律素養淺薄，才會落得被搜索拘提的窘境。

黨主席收陸資金危害國安 內政部聲請復康聯盟解散

復康聯盟黨負責人屈宏義因違反國家安全法，經法院判處10年有期徒刑。內政部表示，屈宏義依法已不具政黨負責人資格，將限期復康...

共和黨黨主席涉收陸資造勢判2年 內政部：若違法將聲請解散

共和黨負責人周克琦涉收取中國大陸資助，協助動員走路工從事抗議活動、選舉造勢，上月30日經台北地方法院依反滲透法一審判處2...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。