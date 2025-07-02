【重磅快評】連呂秀蓮都敢抹紅 綠委政治良心在那裡？

捷克情報單位近日證實，副總統蕭美琴去年3月訪捷克期間，曾遭中國使館人員駕車尾隨並險釀車禍，事件引發外界關注。真相仍待釐清之際，罷團卻急添柴火，指蕭險被撞，藍委就提「總統副總統選舉罷免法」修法，時機巧合，綠委黃捷更說這是「與中共裡應外合」。但整起事件時序錯置，前副總統呂秀蓮也出來說明修法始末，黃捷和罷團徹底翻車了。

大罷免如火如荼進行，總統賴清德馬不停蹄進行「國家團結十講」，突然傳出捷克情報單位證實，蕭美琴去年3月以副總統當選人身分赴捷克訪問期間，曾遭中國駐布拉格大使館人員駕車尾隨，差一點發生車禍。

我方外交部發言人指中方行徑卑劣、無所不用其極，外交部要再度強烈譴責，並嚴正要求中方道歉；大陸外交部發言人毛寧則表示，「台灣沒什麼副總統；同時，中國外交人員一貫遵守駐在國的法律法規」。

奇怪的是，去年3月事發時，我方並未譴責中方，事過一年多，外交部何來「再度」強烈譴責？捷克的情報單位近日證實確險釀車禍，但是否為有計畫襲擊，並無清楚交代。事件直相底為何？為何事隔一年多才「證實」，特別是在大罷免攻防方酣之際，還真耐人尋味。

儘管真相還是羅生門，但這個遲到一年多的消息卻成了罷團及綠委眼中的罷免柴火。有罷團領銜人批藍委羅智強，指蕭出訪險釀車禍，羅卻針對總統副總統選舉罷免法提出修法，若副總統死亡，由總統提名立法院來補選，質疑有「陰謀論」；罷團發言人酸羅提案時機點「非常巧合」，懷疑藍營想以「副總統死亡」的議題來轉移焦點。

黃捷等綠營人士更誇張，聲稱羅智強的提案是與「中共裡應外合」，要對蕭美琴不利。更有挺綠律師表示，「這樣的一個法案，讓藍白可以再獲得喘息空間，再重新整合，這也是我們擔憂的」，由於時間巧合，合理質疑、甚至猜想立法院長韓國瑜、趙少康可能因此當正、副總統。

罷團及綠委們誇張的演繹，連民進黨前輩呂秀蓮也看不下去，尤其她還是總統副總統選舉罷免法修法的推動者。呂發表聲明，證實去年319槍擊案20周年她到立院陳情、倡議修法，因為319槍擊案迄今未破案，她認為民主汙點，她赴立法院向鍾佳濱、吳宗憲陳情並要求立院重啟調查，羅智強也在場。

呂秀蓮還質疑，羅智強去年的提案，如何與近日才曝光的蕭案有關？如何牽扯出中共裡應外合？質疑者欠缺事證與邏輯，僅憑執政黨意識及伶牙俐嘴，將「竹篙叨菜刀」，此非應具民主法治素養的民進黨國會議員所當為。

呂秀蓮一向受敬重不是沒道理，但也常不為當道所喜。這次她話說得很重，道理卻很簡單，民進黨人竹篙叨菜刀只是手段，欠缺事證與邏輯是行事慣性，但沒有民主法治素養才是最大的問題。

說任何人與中共裡應外合是何等嚴重的指控，國會議員縱有言論免責權，但可以隨便扣人這種紅帽子嗎？特別是為民主坐牢6年2月的民進黨前輩？台北地院昨天審理京華城案，台北市前副市長彭振聲開庭前被告知妻子墜樓身亡，當庭號啕大哭痛罵檢察官「良心在哪裡」，綠委要扣人紅帽子前也請先問問自己有沒有 政治良心。