再批辦藍不辦綠 朱立倫：多少司法單位朋友已不認識今日檢調

屏檢偵辦山地原住民立委伍麗華罷免不實連署案，國民黨組發會副主委黃碧雲遭裁定收押。國民黨主席朱立倫說，民進黨辦藍不辦綠，小案大辦，無限上綱，相信民眾看在眼裡感慨良多，他聽到多少在司法單位服務的朋友嘆，已經不認識今天的司法檢調。

朱立倫說，各地黨部不斷被大搜索、大約談、大收押，相信民眾看在眼裡感慨良多，台灣司法絕不該變成東廠，但今天的檢調是否變成東廠？他聽到多少曾經在司法單位服務的朋友說，已經不認識今天的檢調，他們的良心不知道哪去了，是非已被顏色遮掩，公理正義更是被升官發財擋住。

朱立倫說，所有有良心的檢調試想一下，什麼叫辦藍不辦綠，綠營有黨證就萬事OK，過去針對類似案件，有這樣的辦法嗎？相信這是民眾最大疑慮。

大罷免726投票，朱立倫今在中常會表示，必須透過全體國人用最大的團結力量，用最大理性守護台灣民主，捍衛司法公正。大家必須站出來，投下「不同意罷免票」，24位區域立委舉辦相關反惡罷活動，呼籲全黨積極支持。

在區域聯防大型活動方面，7月5日起由台北市起跑，朱立倫說，接下來包括新北、桃園、台中舉辦各地區域造勢活動，選前之夜在台北會有超大型團結造勢活動，大家一起戰獨裁，共同反惡罷。

由於個地方黨部重要幹部遭搜索，國民黨動員量能空受到重創。國民黨發言人楊智伃表示，各地司法檢調系統在大罷免倒數一個月關鍵期間，對各地方黨部以及組發會副主委展開搜索與羈押，不免讓人質疑是否發現賴清德的「團結國家十講」變成「幫助團結藍營十講」？

楊智伃說，面對司法迫害與不公，也會讓民眾反感，進而投下不同意罷免票。接下來的造勢動員，國民黨會積極協助各地方黨部，也要感謝賴總統團結十講，希望他繼續講下去，只要繼續講，造勢活動人數相信會愈來愈多。