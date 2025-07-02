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行政區劃法立法 內政部：先釐清程序溝通才有空間

聯合報／ 記者張曼蘋／台北即時報導
內政部自1992年起推動行政區劃立法，至今未能完成立法程序。示意圖。圖／聯合報系資料照
內政部自1992年起推動行政區劃立法，至今未能完成立法程序。示意圖。圖／聯合報系資料照

內政部自1992年起推動行政區劃立法，至今未能完成立法程序。內政部政務次長董建宏表示，行政區劃結果具一定政治性，為避免各界誤解，名稱改「行政區劃程序法」，著重行政區域調整應有程序；另縣市改制直轄市已有實務案例，應維持地制法及行政區劃程序法分別立法。

立院內政委員會今辦「行政區劃立法技術公聽會」，邀集董建宏及專家學者列席。

董建宏表示，內政部從1992年起推動行政區劃立法工作，曾6度報經行政院函送立法院審議，但都未能完成立法程序。且行政區劃結果將影響民選地方公職名額變動，及地方政府組織、員額、財政等資源重新配置，具一定政治性，立法推動上較難獲共識；為避免各界誤解內政部是推動各級行政區域實質調整，因此草案名稱改為「行政區劃程序法」，著重行政區域調整應有程序。

董建宏指出，地方制度法就改制直轄市部分已有相關規定，其餘行政區劃類型的調整程序並未規範；基於立法經濟，並考量縣市改制直轄市已有實務案例，且執行尚無窒礙，應維持地制法及行政區劃程序法分別立法。

至於是否應否納入公民投票制度，董建宏認為，地制法有關改制直轄市程序，未有公民投票程序，內政部所提行政區劃程序法立法版本，是透過在行政區劃程序中納入民眾參與機制，以達到民眾參與及程序保障的效果。

中國地方自治學會理事長紀俊臣說，地方制度最重要的就是行政區劃，在地方制度法中，若能加入行政區劃專章，就能將相關約20條文放進來，建議合併一起，內政部行政區劃科與地方自治科相互合作，相關業務就能更妥當發展。

輔大法律系助理教授姚孟昌表示，內政部早在1992年就研擬相關草案，經過3次政黨輪替一直過不了，就可以明白關鍵是涉及基本國策，這部分就不是內政部、立法院可以單方決定，層級要更高。

台灣大學法律學院特聘教授林明鏘指出，這是政治性很濃的法案，所以國民黨、民進黨都不敢動，不過他贊成區域調整的專法，應特別立法，而不是加入地方制度法；地制法、國土計劃法、財政收支劃分法、公投法都要包裹修法，才能完整。

董建宏表示，對於公聽會上的建議與看法，內政部立場會先把程序規範釐清楚，立場還是要談程序、把程序明確化，才能促成地方溝通、有效思考，如何建立更合理行政區劃，才是有意義過程。行政區劃過程不是只有程序面，而是關於人民實質權益、感情、歷史土地的概念，在依法行政下，有法治完整性，才能給對話空間。

內政部 地方制度法 財政收支劃分法

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