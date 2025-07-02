行政區劃立專法？立院公聽會學者意見不一

內政部自民國81年起推動行政區劃立法，至今未能完成立法程序。學者胡博硯今天說，此議題不是單純法律問題，而是政治問題。學者姚孟昌表示，這非內政部或立法院可單方決定，層級要更高。學者紀俊臣認為，在地方制度法中增訂行政區劃專章即可，但學者林明鏘主張應特別立法。

立法院內政委員會上午舉行「行政區劃立法技術公聽會」，邀內政部次長董建宏及多位學者專家列席。

董建宏口頭報告表示，內政部從民國81年起推動行政區劃立法工作，曾6度報經行政院函送立法院審議，但都未能完成立法程序。主要原因除各屆立委對行政區劃法條文設計有不同意見外，也涉及各界對台灣整體行政區劃的實質調整圖貌有不同想像。

董建宏說，行政區劃結果將影響民選地方公職名額變動，及地方政府組織、員額、財政等資源重新配置，具一定政治性，立法推動上較難獲共識。為避免各界誤解內政部是推動各級行政區域實質調整，因此草案名稱改為「行政區劃程序法」，著重行政區域調整應有程序。

董建宏指出，地方制度法就改制直轄市部分已有相關規定，其餘行政區劃類型的調整程序並未規範；考量縣市改制直轄市已有實務案例，且執行尚無窒礙，應維持地制法及行政區劃程序法分別立法。

至於行政區劃程序中，應否納入公民投票制度，董建宏說，地制法有關改制直轄市程序，未有公民投票程序，內政部所提行政區劃程序法立法版本，是透過在行政區劃程序中納入民眾參與機制，以達到民眾參與及程序保障的效果。

東吳大學法律學系教授胡博硯說，這議題不是單純法律問題，而是政治問題，只要影響民眾權利義務，抗爭就會很大。依各國推動行政區劃，公民投票不是唯一、必要做的事，但確實也有國家有公投，但更重要的是前面階段的程序參與。

中國地方自治學會理事長紀俊臣認為，地方制度最重要的就是行政區劃，只要在地方制度法加入行政區劃專章，納入相關約20條文，合併在一起，內政部的行政區劃科與地方自治科相互合作，相關業務就能更妥當發展。

輔仁大學法律系助理教授姚孟昌表示，內政部早在1992年就研擬相關草案，經過3次政黨輪替一直過不了，就可以明白關鍵不在立法技術，甚至不在行政區劃的立法原則，而是涉及基本國策，這部分就不是內政部、立法院可以單方決定，層級要更高。

台灣大學法律學院特聘教授林明鏘說，這是政治性很濃的法案，涉及樁腳問題，「所以國民黨都不敢動、民進黨我猜也不會動」。他贊成區域調整訂定專法，而不是加入地方制度法。地制法、國土計劃法、財政收支劃分法、公投法都要包裹修法，才能完整、畢其功於一役。