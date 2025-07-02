黨主席收陸資金危害國安 內政部聲請復康聯盟解散
復康聯盟黨負責人屈宏義因違反國家安全法，經法院判處10年有期徒刑。內政部表示，屈宏義依法已不具政黨負責人資格，將限期復康聯盟黨於3個月內完成負責人改選；另屈宏義及主要幹部涉收境外敵對勢力資金組織政黨，已蒐整相關事證，將提請政黨審議會審議通過後，向憲法法庭聲請違憲解散。
內政部說明，依政黨法第7條、第39條規定，政黨負責人如受「10年以上有期徒刑之判決尚未確定」，即不具負責人之資格，政黨應於3個月內重行選任負責人；違者處政黨20萬元以上100萬元以下罰鍰。屈宏義於上月26日經台中高分院依國家安全法判處有期徒刑10年，依法已不得再擔任政黨負責人，將函請復康聯盟黨於9月26日前完成負責人改選。
內政部表示，屈宏義及主要幹部涉收境外敵對勢力資金組織政黨，吸收退役軍人擔任幹部，蒐集並交付軍事情資，危害國家安全及自由民主憲政秩序情節重大，內政部已蒐整相關事證，將提請政黨審議會審議通過後，向憲法法庭聲請違憲解散。
內政部重申，政黨從事政治活動，應確實遵守政黨法及相關法律，不得有接受境外勢力指示、委託或資助，從事發展組織之行為，以免觸犯國安法規定而遭受處罰及解散，呼籲政黨確實遵守相關法令規範，勿淪為統戰工具，共同維護我國自由民主，健全政黨政治發展。
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