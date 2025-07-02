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共和黨黨主席涉收陸資造勢判2年 內政部：若違法將聲請解散

聯合報／ 記者張曼蘋／台北即時報導
共和黨負責人周克琦涉收取境外敵對勢力資助，協助動員走路工從事抗議活動、選舉造勢，上月30日經台北地方法院依反滲透法一審判處2年有期徒刑。圖／聯合報系資料照片
共和黨負責人周克琦涉收取境外敵對勢力資助，協助動員走路工從事抗議活動、選舉造勢，上月30日經台北地方法院依反滲透法一審判處2年有期徒刑。圖／聯合報系資料照片

共和黨負責人周克琦涉收取中國大陸資助，協助動員走路工從事抗議活動、選舉造勢，上月30日經台北地方法院依反滲透法一審判處2年有期徒刑。內政部表示，將蒐集共和黨違法事證，若該黨目的及行為有危害國安或自由民主憲政秩序情事，將依法聲請解散。

內政部表示，依憲法增修條文第5條第5項規定，政黨之目的或其行為，危害中華民國之存在或自由民主之憲政秩序者為違憲；政黨法第26條也規定，政黨如有前開情形應予解散者，由內政部檢具相關事證，聲請憲法法庭審理。針對周克琦涉違反反滲透法狀況，將持續蒐集共和黨違法事證。

內政部說明，依政黨法第7條規定，政黨負責人如判處有期徒刑以上之刑確定，即不具負責人資格，政黨應於3個月內重行選任負責人。共和黨負責人周克琦除前開涉違反反滲透法案件外，另於2023年登記參選總統、副總統選舉連署期間，涉嫌現金行賄連署，經北院依總統副總統選舉罷免法判處3年有期徒刑，高等法院於今年2月二審維持原判決。若經判有期徒刑以上之罪確定，內政部將依法限期共和黨重行選任負責人。

內政部呼籲，政黨從事政治活動，應確實遵守政黨法及相關法律，不得有接受境外勢力指示、委託或資助，從事選舉活動行為，以免觸犯反滲透法或兩選罷法等規定而遭受處罰。

內政部 共和黨

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