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影／出席防空避難展 行政院長卓榮泰呼籲國人「3個一起」

攝影中心／ 記者林俊良 即時新聞
行政院長卓榮泰出席在台北西門捷運站舉行的「守護之盾-防空避難體驗特展」開幕儀式。邀請國人攜手完成「3個一起」：一起下載防災避難APP；一起準備緊急避難包，備妥避難物資做好準備；一起遵循防空避難指引，熟悉避難程序，迅速應變。記者林俊良／攝影
行政院長卓榮泰出席在台北西門捷運站舉行的「守護之盾-防空避難體驗特展」開幕儀式。邀請國人攜手完成「3個一起」：一起下載防災避難APP；一起準備緊急避難包，備妥避難物資做好準備；一起遵循防空避難指引，熟悉避難程序，迅速應變。記者林俊良／攝影

行政院長卓榮泰、內政部長劉世芳及警政署署長張榮興、台北市警局局長李西河、立委吳沛憶、國安會副秘書長林飛帆及民防體系代表，上午出席在台北西門捷運站舉行的「守護之盾-防空避難體驗特展」開幕儀式。邀請國人攜手完成「3個一起」：一起下載防災避難APP；一起準備緊急避難包，備妥避難物資做好準備；一起遵循防空避難指引，熟悉避難程序，迅速應變。

為配合「2025城鎮韌性演習」及「國家團結月」系列活動，內政部警政署特別規畫「守護之盾－防空避難體驗特展」，自2日起至7月30日止於捷運西門站大廳層（地下1樓5號出口側廣場）正式展開。期望本次展覽能夠展現政府推動全社會防衛韌性工作的決心，提升民眾對防空避難設施與應變作法的認識，讓防災意識真正融入日常生活，一起強化自我防護意識，提升即時應變能力，守護社區及家園安全。

特展以「防空避難指引」、「防空疏散避難設施分區規畫」及「避難物資整備」三大主題為核心，全面宣導民眾如何查詢周遭防空疏散避難設施，並具體呈現平時準備與緊急應變的各項措施，展覽內容除靜態展示外，亦規畫互動體驗及有獎徵答活動，提升民眾參與感與學習成效，進而強化全民防衛意識與社會整體韌性。

行政院長卓榮泰上午出席在台北西門捷運站舉行的「守護之盾-防空避難體驗特展」開幕儀式。邀請國人攜手完成「3個一起」：一起下載防災避難APP；一起準備緊急避難包，備妥避難物資做好準備；一起遵循防空避難指引，熟悉避難程序，迅速應變。記者林俊良／攝影
行政院長卓榮泰上午出席在台北西門捷運站舉行的「守護之盾-防空避難體驗特展」開幕儀式。邀請國人攜手完成「3個一起」：一起下載防災避難APP；一起準備緊急避難包，備妥避難物資做好準備；一起遵循防空避難指引，熟悉避難程序，迅速應變。記者林俊良／攝影
為配合「2025城鎮韌性演習」及「國家團結月」系列活動，內政部警政署特別規劃「守護之盾－防空避難體驗特展」，自2日起至7月30日止於捷運西門站大廳層（地下1樓5號出口側廣場）正式展開。記者林俊良／攝影
為配合「2025城鎮韌性演習」及「國家團結月」系列活動，內政部警政署特別規劃「守護之盾－防空避難體驗特展」，自2日起至7月30日止於捷運西門站大廳層（地下1樓5號出口側廣場）正式展開。記者林俊良／攝影
行政院長卓榮泰、內政部長劉世芳上午出席在台北西門捷運站舉行的「守護之盾-防空避難體驗特展」開幕儀式。聽取民防簡報，參觀展出的電子式警報器。記者林俊良／攝影
行政院長卓榮泰、內政部長劉世芳上午出席在台北西門捷運站舉行的「守護之盾-防空避難體驗特展」開幕儀式。聽取民防簡報，參觀展出的電子式警報器。記者林俊良／攝影
行政院長卓榮泰（左三）、內政部長劉世芳（左二）等人多出席在台北西門捷運站舉行的「守護之盾-防空避難體驗特展」開幕儀式。典禮結束前，卓榮泰向一同出席記者會穿著警消制服的小朋友，行舉手禮致敬，小朋友也開心回禮。記者林俊良／攝影
行政院長卓榮泰（左三）、內政部長劉世芳（左二）等人多出席在台北西門捷運站舉行的「守護之盾-防空避難體驗特展」開幕儀式。典禮結束前，卓榮泰向一同出席記者會穿著警消制服的小朋友，行舉手禮致敬，小朋友也開心回禮。記者林俊良／攝影
行政院長卓榮泰上午出席在台北西門捷運站舉行的「守護之盾-防空避難體驗特展」開幕儀式，在「防空避難」標誌前聽取簡報。記者林俊良／攝影
行政院長卓榮泰上午出席在台北西門捷運站舉行的「守護之盾-防空避難體驗特展」開幕儀式，在「防空避難」標誌前聽取簡報。記者林俊良／攝影

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