警政署今辦防空避難特展 卓榮泰：台灣是與共產對峙第一線

賴清德總統發表「團結國家十講」，日前更將7月的漢光演習變成「國家團結月」，內政部警政署特別規劃「守護之盾－防空避難體驗特展」，行政院卓榮泰今出席致詞時說，台灣除了位處地緣政治的第一防線，也是民主與共產對峙的第一線，「台灣危險到必須告訴大家，要如何在這時加強保護」。

內政部警政署規劃的「守護之盾－防空避難體驗特展」，即日起至7月30日，在台北捷運西門站大廳層（地下1樓5號出口側廣場）正式開展，卓榮泰和內政部長劉世芳等人都親臨開幕儀式剪綵，希望能展現政府推動全社會防衛韌性工作的決心，提升民眾對防空避難設施與應變作法的認識，讓防災意識真正融入日常生活。

卓榮泰致詞時說，7月是國家團結月，這次舉辦的守護之盾展覽對國人極為重要，目標是讓台灣朝向更安全的國家，由於國際戰爭變化無常，又戰爭的型態遠超越過去理解，是超現代化、快速的運作，來自海陸空的威脅都存在。

卓榮泰說，台灣除了位處地緣政治的第一防線，也是民主與共產對峙的第一線，共軍每天侵擾、數量更增多，台灣危險到，必須告訴大家，要如何在這時加強保護，除了戰爭，更多的天災地變，也會危害我們的安全，所以現在所有縣市的安全演練都在全台各地展開。

卓榮泰表示，除了演練，法律上國家也有準備，包括川普4月時的關稅政策，政府48小時內就提出4100億的產業方案，提供對產業的支持，不只如此，還有針對國土安全韌性的1500億，話鋒一轉，也提到希望國會支持台電1000億的挹注，若能因此讓台電財務能力健全，就能共度時艱。

卓榮泰稱，1500億的國土安全韌性有4個部會執行，包括國防部、海委會、內政部、農業部，內政部第一是要強化防災中心，讓緊急維生設備能夠如常運作，讓國人能安心依賴，第二是強化反恐維安，包括重大基礎設施和公共建築，能否在防火避難時，提供民眾安身立命，「今天就是來看看內政部是否準備充足」。

劉世芳稱，國內已經盤點出8萬2000個公營機構、公家機關、大樓可以提供避難，預計可容納5000多萬人，而大台北共有14個民防車站，可容納3.4萬人次。

本次特展以「防空避難指引」、「防空疏散避難設施分區規劃」及「避難物資整備」三大主題為核心，全面宣導民眾如何查詢周遭防空疏散避難設施，具體呈現平時準備與緊急應變的各項措施，展覽內容除了靜態展示外，也規劃互動體驗及有獎徵答活動，提升民眾參與感，強化全民防衛意識與社會整體韌性。