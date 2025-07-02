快訊

幕後／國防預算歷年最高 藍高層多次向谷立言說明美方充分知悉

MLB／大谷翔平明星賽前敲30轟史上第4人 開轟助威山本由伸

小S次女Lily畫作被質疑模仿奈良美智？大師親發聲：不要誤會我很開心

警政署今辦防空避難特展 卓榮泰：台灣是與共產對峙第一線

聯合報／ 記者翁至成／台北即時報導
警政署7月起規劃「守護之盾－防空避難體驗特展」，行政院卓榮泰（左二白衣者）聆聽警方簡報。記者翁至成／攝影
警政署7月起規劃「守護之盾－防空避難體驗特展」，行政院卓榮泰（左二白衣者）聆聽警方簡報。記者翁至成／攝影

賴清德總統發表「團結國家十講」，日前更將7月的漢光演習變成「國家團結月」，內政部警政署特別規劃「守護之盾－防空避難體驗特展」，行政院卓榮泰今出席致詞時說，台灣除了位處地緣政治的第一防線，也是民主與共產對峙的第一線，「台灣危險到必須告訴大家，要如何在這時加強保護」。

內政部警政署規劃的「守護之盾－防空避難體驗特展」，即日起至7月30日，在台北捷運西門站大廳層（地下1樓5號出口側廣場）正式開展，卓榮泰和內政部長劉世芳等人都親臨開幕儀式剪綵，希望能展現政府推動全社會防衛韌性工作的決心，提升民眾對防空避難設施與應變作法的認識，讓防災意識真正融入日常生活。

卓榮泰致詞時說，7月是國家團結月，這次舉辦的守護之盾展覽對國人極為重要，目標是讓台灣朝向更安全的國家，由於國際戰爭變化無常，又戰爭的型態遠超越過去理解，是超現代化、快速的運作，來自海陸空的威脅都存在。

卓榮泰說，台灣除了位處地緣政治的第一防線，也是民主與共產對峙的第一線，共軍每天侵擾、數量更增多，台灣危險到，必須告訴大家，要如何在這時加強保護，除了戰爭，更多的天災地變，也會危害我們的安全，所以現在所有縣市的安全演練都在全台各地展開。

卓榮泰表示，除了演練，法律上國家也有準備，包括川普4月時的關稅政策，政府48小時內就提出4100億的產業方案，提供對產業的支持，不只如此，還有針對國土安全韌性的1500億，話鋒一轉，也提到希望國會支持台電1000億的挹注，若能因此讓台電財務能力健全，就能共度時艱。

卓榮泰稱，1500億的國土安全韌性有4個部會執行，包括國防部、海委會、內政部、農業部，內政部第一是要強化防災中心，讓緊急維生設備能夠如常運作，讓國人能安心依賴，第二是強化反恐維安，包括重大基礎設施和公共建築，能否在防火避難時，提供民眾安身立命，「今天就是來看看內政部是否準備充足」。

劉世芳稱，國內已經盤點出8萬2000個公營機構、公家機關、大樓可以提供避難，預計可容納5000多萬人，而大台北共有14個民防車站，可容納3.4萬人次。

本次特展以「防空避難指引」、「防空疏散避難設施分區規劃」及「避難物資整備」三大主題為核心，全面宣導民眾如何查詢周遭防空疏散避難設施，具體呈現平時準備與緊急應變的各項措施，展覽內容除了靜態展示外，也規劃互動體驗及有獎徵答活動，提升民眾參與感，強化全民防衛意識與社會整體韌性。

內政部指出，可以一起完成「3個一起」，一起下載防災避難APP（警政服務APP及消防防災e點通APP）、一起準備緊急避難包，備妥避難物資做好準備、一起遵循防空避難指引，熟悉避難程序，迅速應變。

行政院卓榮泰（白衣者）、內政部長劉世芳（黃衣者）及警政署長張榮興（左八）等人親臨開幕儀式剪綵。記者翁至成／攝影
行政院卓榮泰（白衣者）、內政部長劉世芳（黃衣者）及警政署長張榮興（左八）等人親臨開幕儀式剪綵。記者翁至成／攝影
警政署7月起規劃「守護之盾－防空避難體驗特展」，聚焦在防空避難指引、防空疏散避難設施分區規劃、避難物資整備三大主題。記者翁至成／攝影
警政署7月起規劃「守護之盾－防空避難體驗特展」，聚焦在防空避難指引、防空疏散避難設施分區規劃、避難物資整備三大主題。記者翁至成／攝影
警政署7月起規劃「守護之盾－防空避難體驗特展」，聚焦在防空避難指引、防空疏散避難設施分區規劃、避難物資整備三大主題。記者翁至成／攝影
警政署7月起規劃「守護之盾－防空避難體驗特展」，聚焦在防空避難指引、防空疏散避難設施分區規劃、避難物資整備三大主題。記者翁至成／攝影
警政署7月起，在台北捷運西門站大廳層規劃「守護之盾－防空避難體驗特展」，聚焦在防空避難指引、防空疏散避難設施分區規劃、避難物資整備三大主題。記者翁至成／攝影
警政署7月起，在台北捷運西門站大廳層規劃「守護之盾－防空避難體驗特展」，聚焦在防空避難指引、防空疏散避難設施分區規劃、避難物資整備三大主題。記者翁至成／攝影
行政院卓榮泰致詞時說，台灣除了位處地緣政治的第一防線，也是民主與共產對峙的第一線，「台灣危險到必須告訴大家，要如何在這時加強保護」。記者翁至成／攝影
行政院卓榮泰致詞時說，台灣除了位處地緣政治的第一防線，也是民主與共產對峙的第一線，「台灣危險到必須告訴大家，要如何在這時加強保護」。記者翁至成／攝影

內政部 卓榮泰 戰爭

延伸閱讀

指危害國安的在野掌控國會 卓榮泰：自己的國家自己贏回來

藍白主導軍人加薪達陣 新藍圖批：賴清德打臉卓榮泰

防堵飼料奶粉混充 卓揆指示要強化稽查、建立動態監測

防止飼料、奶粉不當流用 卓榮泰要求建立動態監測

相關新聞

影／出席防空避難展 行政院長卓榮泰呼籲國人「3個一起」

行政院長卓榮泰、內政部長劉世芳及警政署署長張榮興、台北市警局局長李西河、立委吳沛憶、國安會副秘書長林飛帆及民防體系代表，...

警政署今辦防空避難特展 卓榮泰：台灣是與共產對峙第一線

賴清德總統發表「團結國家十講」，日前更將7月的漢光演習變成「國家團結月」，內政部警政署特別規劃「守護之盾－防空避難體驗特...

賴總統指刪國防預算影響國際視聽 黃國昌：把自己搞low像側翼

賴清德總統昨天發表團結國家第四講，談及在野黨刪減凍結國防預算「影響國際視聽」，民眾黨立法院黨團總召黃國昌今天反批，賴總統...

國安局：抖音等5款陸製APP 嚴重存在資安風險

國安局表示，近年來國際社會持續關注中共製「行動裝置應用程式 」（APP）資安問題，國安局協部調查局及刑事局，驗測5款大陸...

彭振聲妻墜樓震撼彈 司法迫害料成藍白反罷共同訴求

藍委大罷免投票進入7月倒數，檢調偵辦民進黨原住民立委罷免一階提議涉死亡連署案，7月1日針對國民黨組發會及地方黨部，再發動全台突襲搜索及約談行動；不過，台北地院1日審理京華城案，驚傳台北市前副市長彭振聲妻子墜樓身亡，為政壇投下震撼彈。國民黨主席朱立倫及民眾黨主席黃國昌同聲譴責，預料「司法迫害」將成藍白不同意罷免最後催票的共同訴求。... ★珍惜生命，若您或身邊的人有心理困擾，可撥打安心專線：1925｜生命線協談專線：1995｜張老師專線：1980

回擊黃捷抹紅 羅智強：應為扭曲事實向呂秀蓮道歉

傳中共企圖衝撞副總統蕭美琴，民進黨立委黃捷批國民黨立委還在護航中共。國民黨立委羅智強表示，他推動修正「總統副總統選舉罷免...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。