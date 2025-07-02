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影／台南綠營打造「罷罷號」 北討東征挺罷免

聯合報／ 記者鄭惠仁／台南即時報導
民進黨市黨部以小貨車打造「台南罷罷號」，今天舉行祈福儀式。記者鄭惠仁／攝影
民進黨市黨部以小貨車打造「台南罷罷號」，今天舉行祈福儀式。記者鄭惠仁／攝影

台南市是總統賴清德的本命區，第三階段罷免不能缺席，民進黨市黨部以小貨車打造「台南罷罷號」，今天舉行祈福儀式，市黨部主委郭國文說，準備要在近期北討東征，前往各地罷免區增援公民團體，力挺罷區宣傳，首站是台中，接著一路北上，然後到東部。

郭國文表示，台南在全國非罷區當中，不僅黨公職成立連署書收集站，再加上戶外擺攤成功吸引觀光遊客，收集數千份連署書。這次連署書統計，剛好立委黃健豪收集數量第1名，因此「台南罷罷號」首站，將要在7月10日開往台中第五選區參與「斷健行動」罷免黃健豪，台中第6選區響應「敲鑼行動」罷免羅廷瑋，以及台中第4選區「展翅廢翔」罷免廖偉翔，之後陸續前往桃園、新北、台北等選區，響應加入罷團宣傳。

祈福儀式上，郭國文與市議員黃肇輝、沈震東及志工一起將台南黑名所創作「反共保台八仙彩」掛在「台南罷罷號」車首，象徵北討東征，大罷免大成功，祈福黨工同仁與志工夥伴，出征順利。

完成祈福儀式後，郭國文帶領志工與黨公職呼口號，「台南尚勇罷罷號 、全台聲援馬上到、舔共爛委全罷掉、民主護台我驕傲」，市黨部「台南罷罷號」也完成最後檢整，準備啟航，為愛出發。

民進黨市黨部以小貨車打造「台南罷罷號」，今天舉行祈福儀式。民進黨市黨部以小貨車打造「台南罷罷號」，今天舉行祈福儀式。記者鄭惠仁／攝影
民進黨市黨部以小貨車打造「台南罷罷號」，今天舉行祈福儀式。民進黨市黨部以小貨車打造「台南罷罷號」，今天舉行祈福儀式。記者鄭惠仁／攝影

罷免

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