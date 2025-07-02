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吳思瑤批民眾黨為救柯文哲甩鍋彭振聲 對彭妻表達悼念

聯合報／ 記者李定宇／新北即時報導
立委吳思瑤今天上午到板橋聲援罷免立委葉元之行動。記者李定宇／攝影
立委吳思瑤今天上午到板橋聲援罷免立委葉元之行動。記者李定宇／攝影

台北市前副市長彭振聲妻子輕生，民眾黨支持者昨包圍台北地院抗議，立委吳思瑤今表示對於吳妻高度哀弔、當初民眾黨為就前北市長柯文哲將責任甩給彭，呼籲民眾尊重司法調查。

立委吳思瑤今天上午到板橋聲援罷免立委葉元之行動，吳思瑤說京華城案彭承擔過程，彭過去司法陳述、自己的案情說明都可對照，很遺憾發現，民眾黨說要救彭，可是過去民眾黨為了救柯文哲，就將責任推給彭，過程根本不公平。

吳說，偵辦內容讓檢調釐清，我們都不是檢察官可以判斷柯文哲過去相關

京華城案，民眾黨現在說要替彭討公道，昨天衝撞司法機關，行為妨害司法、民粹施壓，呼籲民眾尊重司法調查。

※ 提醒您：若您或身邊的人有心理困擾，可撥打1925（依舊愛我）安心專線

司法 柯文哲 民眾黨

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