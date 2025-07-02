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賴總統指刪國防預算影響國際視聽 黃國昌：把自己搞low像側翼
賴清德總統昨天發表團結國家第四講，談及在野黨刪減凍結國防預算「影響國際視聽」，民眾黨立法院黨團總召黃國昌今天反批，賴總統以團結為名發表演說，真正目的在於攫取自身利益，甚至透過抹黑造謠的方式大談國防預算，「我已經快要看不懂，到底是總統還是側翼。」
賴總統昨天在國際獅子會活動發表團結國家第四講，直指在野黨立委刪減凍結國防預算，不僅影響實際作業與國際視聽，也讓外界誤解台灣沒有保護國家的決心，「很可惜，國防即國安，立法院卻刪除凍結國防預算。」
黃國昌上午在立法院受訪時表示，賴總統以團結為名發表演說，前三講已經充分暴露真正目的，就是攫取民進黨的政治利益，導致這個社會更加分裂，不同意見之間的對立更加激化，昨天的第四講竟然透過抹黑造謠大談國防，「我已經快要看不懂，他到底是總統還是側翼。」
黃國昌指出，今年度國防預算編列4780億元，立法院僅有刪減80幾億元，在野黨全力支持國防預算，除了海鯤號尚未完成海測，其餘項目也已經全數解凍，國防部長顧立雄同意的事情，怎麼會變成賴總統拿來斷章取義、抹黑攻擊在野黨的工具。
黃國昌直言，賴總統以國家元首的高度發表團結演說，「結果把自己搞得low到跟綠營側翼一樣」，不惜透過抹黑造謠的方式激化對立，麻煩不要再繼續傷害台灣跟國家，也不要再繼續分裂社會、製造人民之間的衝突。
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