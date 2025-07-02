快訊

幕後／國防預算歷年最高 藍高層多次向谷立言說明美方充分知悉

MLB／大谷翔平明星賽前敲30轟史上第4人 開轟助威山本由伸

小S次女Lily畫作被質疑模仿奈良美智？大師親發聲：不要誤會我很開心

國安局：抖音等5款陸製APP 嚴重存在資安風險

聯合報／ 記者李人岳／台北即時報導
刑事局檢測「抖音」、「微信」及「百度雲盤」等3種大陸製APP，發現均嚴重違反多項檢測指標。圖／刑事局官網
刑事局檢測「抖音」、「微信」及「百度雲盤」等3種大陸製APP，發現均嚴重違反多項檢測指標。圖／刑事局官網

國安局表示，近年來國際社會持續關注中共製「行動裝置應用程式 」（APP）資安問題，國安局協部調查局及刑事局，驗測5款大陸製APP，結果顯示普遍存在資安風險；提醒國人提高對行動裝置的安全警覺，避免下載具資安疑慮的大陸製APP，以保護個人隱私及企業營業秘密等相關資訊。

國安局表示，本次抽驗的大陸製APP，包含：「小紅書」、「微博」、「抖音」、「微信」及「百度雲盤」等5款國人熟悉的應用程式。其中調查局檢測「小紅書」及「微博」等2種APP，刑事局檢測「抖音」、「微信」及「百度雲盤」等3種APP。

調查局及警政署刑事局採用數發部發佈「行動應用APP基本資安檢測基準v4.0」相關指標，針對「蒐集個資」、「逾越使用權限」、「數據回傳與分享」、「擷取系統資訊」及「掌握生物特徵」等5類違規樣態所涵括的15項評鑑指標，逐一進行驗測分析。

整體檢測結果顯示，5款大陸製APP ，均嚴重違反多項檢測指標。尤其「小紅書」在15項檢測指標中，全部驗出違規情形。另外，「微博」與「抖音」計有13項違規，「微信」有10項違規，「百度雲盤」則有9項違規。此結果顯示5款大陸製APP普遍存在資安風險，超出一般對應用程式蒐集資訊的合理預期。

國安局進一步指出，5款大陸製APP 均有「過度蒐集個資」與「權限濫用」等資安問題，包括：廣泛蒐集「臉部資訊」、「截圖」、「剪貼簿」、「通訊錄」及「定位」等多項違常違規情形。

在「擷取系統資訊」部分，5款APP都有蒐集用戶程式清單、設備參數等資安疑慮；另外，在「掌握生物特徵」部分，使用者臉部資訊亦可能遭應用程式刻意蒐集建檔。

再者，就「數據回傳與分享」部分，5款大陸製APP均將封包資料回傳中國大陸境內伺服器，可能導致使用者個資遭第三方濫用。尤其中共「網路安全法」及「國家情報法」規定，可要求企業將用戶資料及數據提供給國安、公安及情工部門，恐使國人個資遭中共特定單位掌蒐及運用。

國安局提醒，目前世界多國政府，包括美國、加拿大、英國、印度等國均已對特定中製APP發出禁用或警示。歐盟甚至進行竊資調查，並裁罰鉅額罰金。建議國人提高對行動裝置的安全警覺，避免下載具資安疑慮的大陸製APP。

民進黨立委林楚茵（右）曾被起底也有抖音帳號，一起入鏡的民進黨台北市議員許淑華（左）也被拖下水。圖／翻攝自抖音
民進黨立委林楚茵（右）曾被起底也有抖音帳號，一起入鏡的民進黨台北市議員許淑華（左）也被拖下水。圖／翻攝自抖音

國安局 應用程式 資安

延伸閱讀

拉警報！大陸進入主汛期 7月至8月「北澇南旱」

凱博觀點／賠售大陸股權 留意繳 CFC 營所稅

證交所力挺新創企業

兒童台跳抖音洗腦歌「大展鴻圖」惹議 影片火速下架

相關新聞

影／出席防空避難展 行政院長卓榮泰呼籲國人「3個一起」

行政院長卓榮泰、內政部長劉世芳及警政署署長張榮興、台北市警局局長李西河、立委吳沛憶、國安會副秘書長林飛帆及民防體系代表，...

警政署今辦防空避難特展 卓榮泰：台灣是與共產對峙第一線

賴清德總統發表「團結國家十講」，日前更將7月的漢光演習變成「國家團結月」，內政部警政署特別規劃「守護之盾－防空避難體驗特...

國安局：抖音等5款陸製APP 嚴重存在資安風險

國安局表示，近年來國際社會持續關注中共製「行動裝置應用程式 」（APP）資安問題，國安局協部調查局及刑事局，驗測5款大陸...

彭振聲妻墜樓震撼彈 司法迫害料成藍白反罷共同訴求

藍委大罷免投票進入7月倒數，檢調偵辦民進黨原住民立委罷免一階提議涉死亡連署案，7月1日針對國民黨組發會及地方黨部，再發動全台突襲搜索及約談行動；不過，台北地院1日審理京華城案，驚傳台北市前副市長彭振聲妻子墜樓身亡，為政壇投下震撼彈。國民黨主席朱立倫及民眾黨主席黃國昌同聲譴責，預料「司法迫害」將成藍白不同意罷免最後催票的共同訴求。... ★珍惜生命，若您或身邊的人有心理困擾，可撥打安心專線：1925｜生命線協談專線：1995｜張老師專線：1980

回擊黃捷抹紅 羅智強：應為扭曲事實向呂秀蓮道歉

傳中共企圖衝撞副總統蕭美琴，民進黨立委黃捷批國民黨立委還在護航中共。國民黨立委羅智強表示，他推動修正「總統副總統選舉罷免...

台灣淡化大地震預言 日本「借力使力」強化防災意識

日本漫畫家龍樹諒預言7月5日將發生大海嘯，嚇壞東亞近鄰，各國應對也高下不同。日本邀來地震實務及學界人士，從科學角度探討震災發生的可能，若發生可能衝擊何處？做足避難準備；台灣官方、氣象界多淡化此預言，認為發生的可能性不大，即便日本真有大地震，對台灣因距離屏障也影響不大。大罷免話題正鋪天蓋地，談日本地震，只差當成庸人自擾。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。