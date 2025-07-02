國安局：抖音等5款陸製APP 嚴重存在資安風險

國安局表示，近年來國際社會持續關注中共製「行動裝置應用程式 」（APP）資安問題，國安局協部調查局及刑事局，驗測5款大陸製APP，結果顯示普遍存在資安風險；提醒國人提高對行動裝置的安全警覺，避免下載具資安疑慮的大陸製APP，以保護個人隱私及企業營業秘密等相關資訊。

國安局表示，本次抽驗的大陸製APP，包含：「小紅書」、「微博」、「抖音」、「微信」及「百度雲盤」等5款國人熟悉的應用程式。其中調查局檢測「小紅書」及「微博」等2種APP，刑事局檢測「抖音」、「微信」及「百度雲盤」等3種APP。

調查局及警政署刑事局採用數發部發佈「行動應用APP基本資安檢測基準v4.0」相關指標，針對「蒐集個資」、「逾越使用權限」、「數據回傳與分享」、「擷取系統資訊」及「掌握生物特徵」等5類違規樣態所涵括的15項評鑑指標，逐一進行驗測分析。

整體檢測結果顯示，5款大陸製APP ，均嚴重違反多項檢測指標。尤其「小紅書」在15項檢測指標中，全部驗出違規情形。另外，「微博」與「抖音」計有13項違規，「微信」有10項違規，「百度雲盤」則有9項違規。此結果顯示5款大陸製APP普遍存在資安風險，超出一般對應用程式蒐集資訊的合理預期。

國安局進一步指出，5款大陸製APP 均有「過度蒐集個資」與「權限濫用」等資安問題，包括：廣泛蒐集「臉部資訊」、「截圖」、「剪貼簿」、「通訊錄」及「定位」等多項違常違規情形。

在「擷取系統資訊」部分，5款APP都有蒐集用戶程式清單、設備參數等資安疑慮；另外，在「掌握生物特徵」部分，使用者臉部資訊亦可能遭應用程式刻意蒐集建檔。

再者，就「數據回傳與分享」部分，5款大陸製APP均將封包資料回傳中國大陸境內伺服器，可能導致使用者個資遭第三方濫用。尤其中共「網路安全法」及「國家情報法」規定，可要求企業將用戶資料及數據提供給國安、公安及情工部門，恐使國人個資遭中共特定單位掌蒐及運用。