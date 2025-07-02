回擊黃捷抹紅 羅智強：應為扭曲事實向呂秀蓮道歉
傳中共企圖衝撞副總統蕭美琴，民進黨立委黃捷批國民黨立委還在護航中共。國民黨立委羅智強表示，他推動修正「總統副總統選舉罷免法」防暗殺，卻被黃捷及側翼抹紅，這是前副總統呂秀蓮的心願，呂秀蓮也說質疑者欠缺事證與邏輯；羅智強批評，黃捷看到呂秀蓮的話不慚愧？應為不負責任的抹紅向呂秀蓮道歉。
黃捷日前於社群發文批評，蕭美琴遭到中共外交官跟監、意圖謀害，美方已高度關注，感謝民主盟友同聲譴責中共；反觀國民黨立委還在嘻笑「中國很遜」、稱事件為「假新聞」，更刻意搞混咎責對象，要求「捷克給交代」，種種護航中共惡行，真的是台灣的悲哀。
羅智強日前於社群發文表示，他推動「總統副總統選舉罷免法」，補足法制漏洞，增設防止副總統候選人被暗殺的條款，這也是呂秀蓮長久以來的心願，但沒想到一部為防暗殺、捍衛民主設計的法案，竟被黃捷與綠營側翼惡意扭曲為「與中共裡應外合」，甚至指控是為副總統遭刺殺「創造機會」。
羅智強稍早指出，呂秀蓮強調「羅委員是在『去年』提案，如何與近日才曝光的蕭案有關？質疑者欠缺事證與邏輯，僅憑政黨意識及伶牙俐嘴將竹筒叨菜刀，此非應具民主法治素養的民進黨國會議員所當為。」他批，黃捷看到呂的話不慚愧？應為不負責任的抹紅向呂道歉。
羅智強說明，修正「總統副總統選舉罷免法」是為補足法制漏洞，若「副總統候選人」在完成登記後、選舉投票前死亡，應比照現行「總統候選人」死亡的規定，也要停止選舉，另擇定日期投票；修法在4月提出，蕭美琴去年1月即當選副總統，根本不是修法適用的對象。
羅智強批評，黃捷身為立委卻看不懂法案，張口就造謠；不過，比起賴總統，只是小巫見大巫。賴總統於「團結十講」說台灣沒有制憲代表，還說前總統馬英九在2008年向海協會長陳雲林自稱「區長」，不敢使用「總統」身分，把錯誤資訊當成事實，屢屢信口開河，十講變亂講，賴總統應為自己的失德道歉，也該向馬英九道歉。呼籲民眾反惡罷，投下不同意票，讓民進黨向全民道歉，向台灣民主道歉。
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