快訊

美參院逾24小時不斷電開會 又大又美法案成功闖關

伍麗華罷免案國民黨組發會副主委黃碧雲屏檢聲押禁見、李得全50萬交保

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導
國民黨專委李得全（中）屏東地檢署晚間諭知50萬元交保，在律師等人陪同下，拄著拐杖，離開屏東地檢署。記者劉星君／攝影
國民黨專委李得全（中）屏東地檢署晚間諭知50萬元交保，在律師等人陪同下，拄著拐杖，離開屏東地檢署。記者劉星君／攝影

屏東地檢署偵辦民進黨山地原民立委伍麗華罷免提議案涉不法，屏東地檢署1日發動第二波搜索，同步搜索藍營四縣市國民黨部，並到國民黨組發會副主委黃碧雲、專委李得全家中搜索，將兩人帶回訊問，檢方漏夜偵訊後，黃碧雲檢方聲押禁見、李得全檢方諭知50萬元交保。

國民黨專委李得全晚間訊問後，檢方諭知50萬元交保，李得全晚間在律師等人陪同下，戴著白色帽子、口罩，拄著拐杖，快步離開地檢署。

檢方表示，國民黨組發會副主委黃碧雲，檢方認為犯罪嫌疑重大，有勾串共犯、證人之虞及羈押的必要性，檢方聲押禁見。

屏檢昨傳訊李得全、黃碧雲等9人列被告、6名證人，同步搜索南投縣、桃園市、台東縣與花蓮縣的國民黨部，檢方指出，因部分犯嫌路途較為遙遠，尚未到地檢署完成複訊，待所有犯嫌均複訊完畢，會再完整說明，現階段僅就李得全、黃碧雲，兩人強制處分結果公布。

檢方表示，兩人涉犯刑法偽造文書、個人資料保護法非法利用個人資料、公職人員選舉罷免法的未經同意偽造、假冒提議等罪。

國民黨專委李得全（左）屏東地檢署晚間諭知50萬元交保，在律師等人陪同下，拄著拐杖，離開屏東地檢署。記者劉星君／攝影
國民黨專委李得全（左）屏東地檢署晚間諭知50萬元交保，在律師等人陪同下，拄著拐杖，離開屏東地檢署。記者劉星君／攝影

罷免 屏東 國民黨

延伸閱讀

伍麗華罷免連署案疑雲 國民黨專委李得全屏檢複訊後50萬交保

伍麗華罷免案屏檢第二波搜索 國民黨組發會副主委、專委列被告

檢調搜索國民黨桃園市黨部 書記長李世俊遭帶走問話

南投黨部、執行長被搜索 游顥：司法迫害助攻惡罷

相關新聞

伍麗華罷免案國民黨組發會副主委黃碧雲屏檢聲押禁見、李得全50萬交保

屏東地檢署偵辦民進黨山地原民立委伍麗華罷免提議案涉不法，屏東地檢署1日發動第二波搜索，同步搜索藍營四縣市國民黨部，並到國...

9日起漢光41演習 模擬灰色襲擾

國軍漢光四十一實兵演習將從七月九日到十八日，十天九夜晝夜連續操演。國防部昨指出，今年演習想定規畫自灰色地帶襲擾起，區分平...

最新財產申報 賴存款增近910萬 美債匯損118萬

監察院最新一期廉政專刊，公布賴清德總統等一○九人財產申報，其中賴總統存款一一二五萬四○二四元，較參選總統時申報的二一五萬...

專家批非核家園淪火力家園823過公投 最快1年重啟核三

國民黨前立委陳學聖、清華大學兼任助理教授何志勇今在直播節目「志聖鮮思」，邀請清大特聘教授兼原科院院長葉宗洸與台電前核安總...

館長狂喊「祖國」被忽視 綠營：沒人想成下一個郭昱晴

網紅「館長」陳之漢近期在直播時，提及「台灣人性命由大陸14億同胞決定」；另外也在直播中多次稱大陸為「祖國」。民進黨、親綠媒體政論節目卻僅對館長「台灣人性命大陸決定」的言論重砲抨擊，對館長頻喊「祖國」綠營卻視而不見，民進黨內人士表示，答案很簡單「沒有人想成為下一個郭昱晴」。

賴總統上任後首次財產申報 新增美債1,186.2萬

監察院1日公布最新一期廉政專刊，財產申報公開資料顯示，賴清德總統相較於相較於去年申報的存款增加909萬元，有價證券則增加...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。