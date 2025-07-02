伍麗華罷免案國民黨組發會副主委黃碧雲屏檢聲押禁見、李得全50萬交保
屏東地檢署偵辦民進黨山地原民立委伍麗華罷免提議案涉不法，屏東地檢署1日發動第二波搜索，同步搜索藍營四縣市國民黨部，並到國民黨組發會副主委黃碧雲、專委李得全家中搜索，將兩人帶回訊問，檢方漏夜偵訊後，黃碧雲檢方聲押禁見、李得全檢方諭知50萬元交保。
國民黨專委李得全晚間訊問後，檢方諭知50萬元交保，李得全晚間在律師等人陪同下，戴著白色帽子、口罩，拄著拐杖，快步離開地檢署。
檢方表示，國民黨組發會副主委黃碧雲，檢方認為犯罪嫌疑重大，有勾串共犯、證人之虞及羈押的必要性，檢方聲押禁見。
屏檢昨傳訊李得全、黃碧雲等9人列被告、6名證人，同步搜索南投縣、桃園市、台東縣與花蓮縣的國民黨部，檢方指出，因部分犯嫌路途較為遙遠，尚未到地檢署完成複訊，待所有犯嫌均複訊完畢，會再完整說明，現階段僅就李得全、黃碧雲，兩人強制處分結果公布。
檢方表示，兩人涉犯刑法偽造文書、個人資料保護法非法利用個人資料、公職人員選舉罷免法的未經同意偽造、假冒提議等罪。
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