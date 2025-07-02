快訊

美參院逾24小時不斷電開會 又大又美法案成功闖關

聽新聞
0:00 / 0:00

9日起漢光41演習 模擬灰色襲擾

聯合報／ 記者李人岳張文馨鄭媁／台北報導
國防部1日在台北召開例行記者會，針對「國軍漢光41號演習實兵演練」、「2025城鎮韌性（防空）演習」等說明。中央社
國防部1日在台北召開例行記者會，針對「國軍漢光41號演習實兵演練」、「2025城鎮韌性（防空）演習」等說明。中央社

國軍漢光四十一實兵演習將從七月九日到十八日，十天九夜晝夜連續操演。國防部昨指出，今年演習想定規畫自灰色地帶襲擾起，區分平戰轉換、備戰部署、聯合反登陸、濱海暨灘岸戰鬥、縱深防禦、持久作戰等作戰階段，完整演練防衛作戰軍事行動與軍民整合作為。

賴清德總統日前到台中勗勉陸軍第五八砲兵指揮部，錄製國軍精神戰力教育影片昨天釋出。賴期勉國軍，要思考如何「防衛成功」、運用各界物力與民力「共同生存」、讓國家遭遇挑戰後能恢復重建。

賴總統還表示，國防不是軍人責任而已，而是全民要共同承擔，要深化全民防衛意識，讓國人明白「不是旁觀者，而是國防的一部分」，這樣才能打造真正的全社會防衛韌性。

十天九夜的漢光四十一號實習，依國防部規畫，七月九日到十一日為「常態危機處理階段」，針對灰色地帶襲擾進行二級、一級加強戒備。十二日為備戰部署階段，十三日起到十八日進入全面作戰，其中十三日為聯合反登陸階段、十四日濱海暨灘岸戰鬥、十五至十六日為縱深防禦階段，十七至十八日為持久作戰。

漢光演習期間也配合二○二五城鎮韌性（防空）演習，演練關鍵基礎設施防護、防空疏散避難、戰災搶救、戰傷救護及災民收容等重要課目，提升整體社會防衛韌性，將從七月十五日至十八日分區展開。

全動署強調，今年各縣市將挑選三個鄉鎮市區為重點驗證區，針對公共運輸、生活消費及機關等場域，實際驗證民眾進入防空疏散避難設施。內政部長劉世芳昨出席首場排班計程車司機防災士培訓，她強調，截至目前已有五萬多人拿到防災士執照，今年底目標要有十萬人，展現政府強化社會防災韌性的決心。

根據全動署規畫，「二○二五城鎮韌性（防空）演習」將採「分區異時」方式實施演練。十五日為中部的苗栗、台中等七縣市；十六日為南部三縣市、十七日北部七縣市，十八日為東部及外離島五縣市。

漢光演習 國防部 國軍 全動署

延伸閱讀

城鎮韌性演習15日起登場 各縣市實際演練防空避難

漢光演習9日起演練10天9夜 首納灰色地帶應處

防空演習北市7/17登場 百貨賣場循行動指引演練

城鎮韌性防空演習7/15起分區舉行 發送手機告警訊息

相關新聞

伍麗華罷免案國民黨組發會副主委黃碧雲屏檢聲押禁見、李得全50萬交保

屏東地檢署偵辦民進黨山地原民立委伍麗華罷免提議案涉不法，屏東地檢署1日發動第二波搜索，同步搜索藍營四縣市國民黨部，並到國...

9日起漢光41演習 模擬灰色襲擾

國軍漢光四十一實兵演習將從七月九日到十八日，十天九夜晝夜連續操演。國防部昨指出，今年演習想定規畫自灰色地帶襲擾起，區分平...

最新財產申報 賴存款增近910萬 美債匯損118萬

監察院最新一期廉政專刊，公布賴清德總統等一○九人財產申報，其中賴總統存款一一二五萬四○二四元，較參選總統時申報的二一五萬...

專家批非核家園淪火力家園823過公投 最快1年重啟核三

國民黨前立委陳學聖、清華大學兼任助理教授何志勇今在直播節目「志聖鮮思」，邀請清大特聘教授兼原科院院長葉宗洸與台電前核安總...

館長狂喊「祖國」被忽視 綠營：沒人想成下一個郭昱晴

網紅「館長」陳之漢近期在直播時，提及「台灣人性命由大陸14億同胞決定」；另外也在直播中多次稱大陸為「祖國」。民進黨、親綠媒體政論節目卻僅對館長「台灣人性命大陸決定」的言論重砲抨擊，對館長頻喊「祖國」綠營卻視而不見，民進黨內人士表示，答案很簡單「沒有人想成為下一個郭昱晴」。

賴總統上任後首次財產申報 新增美債1,186.2萬

監察院1日公布最新一期廉政專刊，財產申報公開資料顯示，賴清德總統相較於相較於去年申報的存款增加909萬元，有價證券則增加...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。