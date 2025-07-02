9日起漢光41演習 模擬灰色襲擾

網紅「館長」陳之漢近期在直播時，提及「台灣人性命由大陸14億同胞決定」；另外也在直播中多次稱大陸為「祖國」。民進黨、親綠媒體政論節目卻僅對館長「台灣人性命大陸決定」的言論重砲抨擊，對館長頻喊「祖國」綠營卻視而不見，民進黨內人士表示，答案很簡單「沒有人想成為下一個郭昱晴」。

2025-07-01 16:25