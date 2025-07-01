專家批非核家園淪火力家園823過公投 最快1年重啟核三

國民黨前立委陳學聖、清華大學兼任助理教授何志勇今在直播節目「志聖鮮思」，邀請清大特聘教授兼原科院院長葉宗洸與台電前核安總稽查王琅琛，討論台灣能源問題。葉宗洸與王琅琛均表示，如8月23日重啟公投通過，核三兩部機組最快一年就能發電。葉宗洸也說，無碳電力占比反而比非核家園前低，讓台灣變成「火力家園」。

我國今年517正式走入非核家園，由民眾黨立法院黨團提出的核三重啟公投定於8月23日投票。葉宗洸說，執政黨一味追求綠電，反而破壞環境。最近高雄大樹區和山里發案51公頃光電廠，吃掉大片山林，預計裝置容量卻只有7萬千瓦，一年只能發0.9億度，以去年全台灣總發電量2886億度來看，該光電廠僅發電三千分之一，甚至只有白天能提供電力，即使現在停建也於事無補。葉宗洸痛批，當初高雄市政府是怎麼審核該開發案？

葉宗洸說，去年整體再生能源發電占比僅約11.6%，大約330億度電，相比之下過去核電一年就發電400億度，即再生能源全力發展9年仍然彌補不了核電缺口，導致台灣只能用燃煤和燃氣彌補。從2020年開始燃煤與燃氣占比就持續高於80%，去年更達83.16%，逐年上升。完全達不到執政黨原先的能源規畫。

葉宗洸指出，依照經濟部能源署數據來看，原先規劃今年裝置容量風力發電要6.9GW，太陽光電要20GW，但截至4月僅分別不到4GW與14.62GW，進度嚴重落後，今年絕對不可能再生能源彌補核電缺口。無碳電力占比反而比非核家園前低，讓台灣變成「火力家園」，對企業衝擊也大。尤其歐盟「碳邊境調整機制」 （CBAM）即將上路，屆時恐面臨高額碳關稅。

葉宗洸強調，核三停機前，南部上能自行滿足供電，甚至能南電北送；然而停機後就要中電南送，導致中電火力全開，甚至台電要偷啟用興達四部燃煤機組，一再證明台灣就是缺電。錯誤能源政策導致台電虧損4500億，目前台電售電成本每度3.4至3.5元，太陽光電發電成本卻高達4.6元，風力發電更超過6元，而再生能源一年僅發300多億度電，發越多虧越多。相比之下，核電一度僅1.4至1.7元，每發一度電還能賺50%。

葉宗洸表示，雖然執政黨最近提到台灣可考慮新式核能，即SMR（小型模組化反應爐）。此技術美國最快2028年才能完成測試，真正商轉要等2030年後，台灣不可能再等5年這麼久。目前最快的方式仍是讓剛停下來的核電機組繼續延役，核三兩部機組，必要檢查與測試至少一年內就能恢復運轉；核二則估計兩年。王琅琛也說，美國核管會審查延役也大約一、兩年，因此核三、核二延役兩年內絕沒問題。

何志勇表示，核三延役公投8月23日投票，但公投結果在賴政府有心操作下，恐怕不太樂觀。過去在公投法修法前，不限制公投舉辦日期，可綁半年內舉行的大選，提高投票率。現在變成每兩年辦一次，避開選舉。如今，民進黨7月26日推首波大罷免投票在即，卻故意繞過公投，也無意樽節支出，並帶輿論風向聚焦在政治鬥爭，而忽略能源問題，擺明就是沒有要讓核三延役通過。

何志勇認為，美國也希望台灣恢復核電，但這股壓力在美中關稅談判結束前，因美國自顧不暇，暫時出不來，因此民進黨也在跟美國賽跑，趕快讓核三延役公投失敗，等美國回過神來後再推卸責任說公投已定案、推不了核電。