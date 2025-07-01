林佳龍午宴波蘭議員團 宣布將開放波蘭藍莓輸台

外交部長林佳龍今天午宴波蘭眾議員訪團時宣布，台灣近期同意開放波蘭新鮮藍莓輸台，嘉惠波蘭農民及台灣消費者，另台波在AI、無人機、高階晶片領域具合作利基，期盼共同打造非紅供應鏈。

外交部晚間發布新聞稿指出，外交部長林佳龍今天午宴來訪的波蘭眾議院議員暨波蘭國會「波台國會小組」成員何巴托斯基（Łukasz Horbatowski）、赫密耶留斯基（Marek Chmielewski，另譯：赫米列夫斯基）及克拉齊克（Iwona Krawczyk，另譯：卡拉絲克）一行，雙方就台波雙邊關係、經貿合作與文化交流等議題廣泛交換意見。

林佳龍指出，波蘭國會「波台國會小組」是波蘭國會同性質小組中成員數最多者，感謝波蘭國會友人長期以實際行動支持台灣，兩國近年在經貿、高教、司法、科技合作等領域不斷深化，期盼未來台波雙邊關係在既有基礎上繼續攜手合作，深化雙邊互動交流。

林佳龍也宣布，台灣近期已同意開放波蘭新鮮藍莓輸台，等待最後相關行政程序完成後，台灣民眾未來將有機會品嘗來自波蘭的優質藍莓，嘉惠波蘭農民及台灣消費者。

林佳龍提及，台灣的資通訊產業領先全球，而波蘭具有專業人才及生產量能，雙方在人工智慧、無人機及高階晶片領域甚具合作利基，期待未來台灣與波蘭持續合作，共同打造具韌性的民主非紅供應鏈。

何巴托斯基表示，此行首度訪台，對台灣政經高度發展印象深刻。波蘭是農產品輸出大國，欣見台灣開放波蘭藍莓進口，期盼未來台波在農業與高科技領域持續合作，增進兩國人民福祉。

外交部表示，台灣與波蘭共享自由與民主等普世價值，外交部將持續推動各領域合作，深化具韌性的夥伴關係，為雙方人民創造永續繁榮與福祉，攜手守護得來不易的民主成果。