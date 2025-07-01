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民眾黨集結小草聲援 陳佩琪哽咽：隕落人命的事情不要再發生

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民眾黨集結小草聲援 陳佩琪哽咽：隕落人命的事情不要再發生

聯合報／ 記者蕭雅娟／台北即時報導
民眾黨主席黃國昌（左）在法院外與小草們談話後，就地解散群眾。記者陳正興／攝影
民眾黨主席黃國昌（左）在法院外與小草們談話後，就地解散群眾。記者陳正興／攝影

民眾黨前主席柯文哲涉京華城圖利案今開庭，前台北市前副市長彭振聲出庭接獲妻子墜樓身亡噩耗，引發關注。柯妻陳佩琪今旁聽後集結的群眾表示，唯一的感受是，該跳樓的是陳佩琪，她也希望隕落人命的事情，在台灣不要再發生。

陳佩琪今日旁聽後面對群眾發表談話，她說，謝謝大家今天在這邊除了支持主席官司的不公，也對司法最嚴正的抗議，今天早上聽到這麼不幸的消息，才知道原來司法的公平正義需要靠人命換出來的，這政治案件他們最主要要抓的人、要打垮的人就是柯文哲、就是民眾黨。

陳佩琪難忍情緒哽咽的說「早上聽到新聞，我唯一的感受，今天要聲請司法的公平正義，今天該跳樓的是陳佩琪！」群眾聽聞此番言論，立即替她加油打氣。

陳佩琪接著說「我們不要是司法對我們特別的優待，我們只是要追求一個司法的公平正義，既然這麼無辜的人、他的親人為了這個而犧牲生命...」

她說，今天主席在庭上說「如果大家10年之後回過頭來看到這種司法迫害，我們台灣人作何感想？」柯文哲跟她說，司法的公正不是大家在家看電視，要以行動表示對司法不公正的抗議。

陳佩琪對群眾說，今天感謝大家來支持司法公平正義的審判「希望最後靠著隕落人命而才能爭取到一些些司法公正的事情，在台灣不要再發生了」最後，她表示，不知道來來去去還需要多久的時間，還要經歷壓迫、折磨多久，希望司法人員真的能良心發現，以最公平公正的態度對待我們面臨的司法困境。

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民眾黨前主席柯文哲（左）與妻子陳佩琪（右）。圖／聯合報系資料照片
民眾黨前主席柯文哲（左）與妻子陳佩琪（右）。圖／聯合報系資料照片

陳佩琪 柯文哲 司法

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