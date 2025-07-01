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蘇巧慧赴美擬拜訪參眾議院智庫學界 盼深化台灣民主

中央社／ 台北1日電

民進黨立委蘇巧慧於台灣時間6月30日至7月8日前往美國訪問。蘇巧慧今天表示，這趟訪美行預計拜訪參、眾議院及華府重要智庫單位、學界代表，也將與海外僑胞共同舉辦見面會，盼能進一步深化台灣民主。

蘇巧慧今天透過媒體群組發布新聞稿指出，為持續深化台美關係，並為台灣的外交及國際處境盡心力，她於台灣時間6月30日至7月8日前往美國訪問。

蘇巧慧表示，此次出訪受紐澤西台灣同鄉會與全美台灣同鄉會邀請，前往美東夏令會與美三區夏令會擔任講者，並先後前往紐約、華府、費城、馬里蘭等地，拜訪僑界團體、眾議院中國特別委員會、參議院國會台灣連線，以及與華府決策圈密切往來的智庫單位，進行意見交流。

蘇巧慧訪美紐約首站與青年座談時，分享她過去在美國求學的生活經驗，也說台灣是個相對年輕的民主政體，每次在重要的歷史轉捩點中，台灣的公民都會站出來，推進台灣的民主進程。

蘇巧慧指出，台灣作為世界上相對年輕的民主政體，需要有更多人願意走向世界，讓國際社會了解台灣堅定守護家園、捍衛民主現況的信念，台灣與國際民主盟友的目標一致，都是維護區域的穩定與和平。

對於現場青年關心國內時事，蘇巧慧表示，在過去將近40年的台灣民主化歷程中，公民社會一直扮演著關鍵的角色，從要求總統直選、國會全面改選的野百合學運，到反對陷入一中市場框架的太陽花運動，和過去一年以來要求國會恢復秩序的青年運動與大罷免浪潮，公民社會不斷推進台灣的民主進程。

蘇巧慧最後提到，民進黨作為執政黨始終保持著敬畏、謙遜的態度面對公民力量，而她作為國會議員與民進黨新北黨部主委，更會與公民團體並肩同行，持續為了恢復國會秩序、維護台灣競爭力而努力。

蘇巧慧 華府 美國

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