彭振聲妻墜樓亡 醫怒轟「這票人」都逃不過審判

台北市前副市長彭振聲捲入柯文哲京華城容積率弊案，今上午開庭前接到妻子墜樓噩耗情緒崩潰，引發社會關注。醫師、時事評論家沈政男怒轟，這個國家的專長是糟蹋人，但十年前的台灣不是這樣，把台灣搞成這樣的人都逃不過審判。

彭振聲捲入柯文哲京華城容積率弊案，今天上午準備開庭時，接到電話得知妻子墜樓，當場情緒崩潰哭吼「我不想活了」、「我是被冤枉的，國家怎麼變成這樣？」他的委任律師向法院聲請暫時解除限制住居獲准，南下高雄處理愛妻後事。

台灣民眾黨今下午號召支持者「小草」在北檢外集結聲援彭振聲，並抗議司法黨公職和「小草」近百人，從意見表達區移動，一度跟警方在鐵馬護欄前發生推擠；醫師、時事評論家沈政男今也透過網路再次為彭振聲喊冤，也怒轟當權者。

沈政男表示，「這個國家的專長是糟蹋人」，但十年前的台灣不是這樣；「那些把台灣搞成這樣的人，當下一波轉型正義到來，都逃不過審判」。還在執迷不悟，胡亂支持當權者的人啊，下一個被糟蹋的，有可能就是你或你的家人。

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