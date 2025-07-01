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彭振聲妻墜樓亡 柯志恩：還要製造多少押人取供悲劇？

聯合報／ 記者徐白櫻／高雄即時報導
國民黨立委柯志恩在北市前副市長彭振聲妻子身亡後有感而發，隱射民進黨賴清德猶如「披著民主外衣的獨裁者」。圖／取自柯志恩臉書
國民黨立委柯志恩在北市前副市長彭振聲妻子身亡後有感而發，隱射民進黨賴清德猶如「披著民主外衣的獨裁者」。圖／取自柯志恩臉書

台北市前副市長彭振聲的妻子今早在高雄墜樓身亡，國民黨立委柯志恩砲轟說，彭振聲心碎崩潰、京華城案延押柯文哲、縣市黨部遭檢調大肆搜索及黨工遭長時間羈押等現象，讓她不禁質疑檢調已從依法辦案轉化為政權工具；執政黨口說團結，卻一手拿屠刀，這樣的領導者和披著民主外衣的獨裁者有何不同？

柯志恩在臉書指出，她聽聞彭振聲的妻子墜樓噩耗之後，感到不敢置信，且倍覺沉痛與憤怒，從京華城案偵辦對柯文哲一再延押、柯父病危也難以探視的無情對待，到國民黨各縣市黨部遭到檢調大肆搜索，多名黨工被帶走約談、遭長時間羈押，連身體狀況不佳的黃呂主委也未能倖免，這不再是司法辦案，而是政治的清洗與追殺。

柯志恩說，檢調的角色，讓人質疑已從依法辦案轉化為政權的工具、執政黨的鷹犬，那些曾高舉轉型正義大旗的人，如今卻親手將之染成綠色恐怖的遮羞布。

柯志恩質問賴總統，他口口聲聲高喊團結，卻任由司法檢調全面撒網、大肆約談、突襲黨部、羈押黨工，把政治搞到腥風血雨、風聲鶴唳，甚至用「不正訊問」逼人認罪，加上對媒體放話，儼然是對人的羞辱與折磨，「這是真正公正獨立的司法偵查，還是動用國家機器的政治報復？」

柯志恩說，這樣的手段還要逼死多少人？這樣的國家機器還要整肅多少家庭？當司法成為政權打壓異己的利刃，「民主法治」四個字，是否已淪為美麗謊言？

柯志恩表示，當彭振聲發出「我們國家怎麼變成這樣」的悲鳴時，讓人心中彷彿受到重擊一般，為何民進黨執政下，對在野的政治追殺如此慘烈？慘烈到波及無辜、一網打盡，包括柯文哲身邊的官員，或是靠工作餬口的黨工們，司法的手段毫不手軟。

柯志恩質問賴清德總統，台灣的民主，還能容得下不同的聲音嗎？是否在野黨的存在，都是執政黨眼中的「雜質」？當你紀念為爭取言論自由而自焚的鄭南榕時，是否對權力的追逐，已讓你把自己變成可怕的「朕難容」。

柯志恩強調，一個政黨若不能容忍反對者的聲音，就不配稱為民主，當用搜捕、羈押、約談，已成為人民心中的恐懼，甚至檢方辦案變成一場悲劇時，請問哪來所謂進步？尤其執政黨口說團結，卻一手拿屠刀時，這樣的領導者和披著民主外衣的獨裁者有何不同？

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檢調 柯志恩 司法

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