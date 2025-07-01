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彭振聲妻身亡 館長：今晚一定出來「民進黨政府真的太可怕」

聯合報／ 記者王燕華／花蓮即時報導
「館長」陳之漢今天在花蓮宣講，提到彭振聲妻墜樓一事，稱今晚一定要出來說這事。記者王燕華／翻攝
「館長」陳之漢今天在花蓮宣講，提到彭振聲妻墜樓一事，稱今晚一定要出來說這事。記者王燕華／翻攝

館長」陳之漢今天到花蓮為反罷免助講，談到北市前副市長彭振聲妻墜樓死亡，他說，彭妻為了證明清白跳樓，民進黨政府真的太可怕了，他今晚一定要出來說這事。

國民黨花蓮縣黨部今天在花蓮舉辦反惡罷大團結活動，「館長」受邀開講，他說，傅崐萁努力幫大家爭取預算，民進黨卻說這叫中共同路人。大罷免是基於民進黨的利益，今天不只要守住傅崐萁的席次，國民黨的都要守住。

館長說，他到大陸是講出肺腑之言，民進黨立委、總統府發言人卻說他不能用台灣的資源、台灣的健保，「我生在台灣，未來也會死在台灣」，並說他替台灣做了多少事、捐了多少錢、幫了多少人，他以前也幫民進黨啊，但現在民進黨拿到政權，卻叫他不要用台灣的健保。

「民進黨就是個騙子」館長說，民進黨替花蓮人做了什麼？只會在街頭製造恐懼跟紛爭，分裂台灣人民。他說，今天到花蓮，知道傅崐萁在花蓮的支持度相當高，民進黨的人被洗腦得多嚴重，他們人在國外，不住在花蓮，鼓吹年輕人回來投票，這就是一場戰爭，希望大家盡到最大的努力，7月26日一起出來救台灣。

館長說，以前也曾誤會傅，也跟傅吵過架，現在願意幫傅背書，傅真的沒有愧對花蓮人，幫花蓮爭取很多預算。民進黨說不能開放觀光，會被共諜滲透，「誰最喜歡賺紅錢，就是民進黨」。

館長也要求花蓮的朋友幫他救救柯文哲，他說，看到新聞彭振聲的老婆已經跳樓，這個副市長這麼清廉，他老婆為證明清白已經跳樓了，他待會要趕回台北，今晚一定要出來說這事，民進黨政府真的太可怕了，請大家守護台灣的民主自由。

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館長 民進黨 彭振聲 傅崐萁

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