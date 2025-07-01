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彭振聲妻子墜樓身亡...柯文哲深感震驚抱歉 「因為我而讓大家受苦了」

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民眾黨號召北檢外集結！支持者爆推擠 北市警第一次舉牌警告

小草提早集結聲援彭振聲 支持者衝向北檢遭警方阻擋

攝影中心／ 記者陳正興／台北採訪即時報導
民眾黨支持群眾下午突然從抗議區域衝往台北地檢署方向，要求釋放柯文哲。記者陳正興／攝影
民眾黨支持群眾下午突然從抗議區域衝往台北地檢署方向，要求釋放柯文哲。記者陳正興／攝影

台北地方法院上午審理京華城容積率弊案，台北市前副市長彭振聲上午準備開庭時，突然接到妻子墜樓噩耗，他的委任律師向法院聲請暫時解除限制住居獲准，南下高雄處理愛妻後事。

台灣民眾黨原本號召小草下午四點半為了柯文哲集結，但為了聲援彭振聲，提早到下午2點號召支持者「小草」在北檢外的意見表達區集結，聲明表示「我們不能再沉默，這份悲痛與沉重，讓我們選擇提前站出來。因為這不只是彭副一個人的事——每一位夥伴，都是我們堅定守護的對象。 也願真相早日揭露、不再被掩蓋。今日14:00，北檢見。 我們以沉痛的心，堅定站出來。」民眾黨支持群眾原本在抗議區域內，突然衝往台北地檢方向，被警方拒馬架阻擋，隔空大聲抗議。

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民眾黨支持群眾下午突然從抗議區域衝往台北地檢署方向，要求釋放柯文哲。記者陳正興／攝影
民眾黨支持群眾下午突然從抗議區域衝往台北地檢署方向，要求釋放柯文哲。記者陳正興／攝影

民眾黨 柯文哲 彭振聲 妻子

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