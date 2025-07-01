檢調全台大搜索 馬文君轟綠營用司法「抄家滅族」

檢調偵辦罷免不實連署，國民黨南投、花蓮等地縣黨部今遭突襲搜索，南投「罷游」、「罷陳」相關處所也被搜索，分別帶走黨部總幹事及2領銜人。立委馬文君怒轟用司法「抄家滅族」，游顥也批司法迫害，但他與綠營也有共識盼公正調查。

國民黨南投縣黨部今早遭檢調人員搜索，歷經2個多小時蒐證，帶走總幹事葛典育，檢調對搜索原因閉口不談，國民黨縣黨部主委楊麗川則說，屏東檢調來查伍麗華罷免案，依法配合搜索調查，而黨部有協助該案收件，但沒有任何違法行為。

而罷免國民黨立委游顥、罷免民進黨議員陳玉鈴2案均遭提告涉及死亡者連署，檢調今同步搜索罷游領銜人林敬桐、罷陳領銜人蔡宜助及罷團處所。據了解，檢調將以被告身分帶回林敬桐、蔡宜助訊問，並將傳喚約談相關人士。

立委馬文君痛批，罷免藍委31案完全不查，司法手段全用在國民黨，說白了就是要瓦解反罷免力量，而執政黨不去重視詐騙猖獗、經濟困境，大動作全跟罷免有關，抄所有黨部和抓走相關人員，透過司法「抄家滅族」也把國家搞得一團亂。

立委游顥表示，今天才有人因綠色恐怖、司法迫害輕生，南投也同樣在上演，南投人不滿陳玉鈴，藉由公民力量來連署罷免她，檢調卻被要求對公民政治追殺，他呼籲檢調公正辦理，民進黨縣黨部該搜就搜，別讓綠色恐怖來破壞南投縣祥和。

民進黨南投縣黨部主委、縣議員陳玉鈴則說，國民黨抄名冊全國皆知，很多民眾反映南投為何遲遲不動，到今天才有動作，而罷游團體今也被搜，可見司法偵辦不分藍綠，也盼檢調秉公調查，毋枉毋縱，把造假的抓起來，還給被冤枉的清白。

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