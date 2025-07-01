影／彭振聲妻墜樓亡...黃國昌怒嗆 更爆料檢察官話塞人嘴巴

台北市前副市長彭振聲捲入柯文哲京華城容積率弊案，今天上午開庭前，接到妻子墜樓噩耗的電話後情緒崩潰，當場哭吼「我是被冤枉的，國家怎麼變成這樣？」台灣民眾黨下午號召支持者「小草」在北檢外集結聲援，稍早黨主席黃國昌現身短講，烙話「今天會發生早上大家都不願意看到的悲劇，一定要有人負責」，期間也爆料檢察官問案方式，是把想講的話，塞到朱亞虎的嘴巴去。

黃國昌在警方劃設的意見表達區，對現場逾50名支持者「小草」開講，開頭就嗆聲「下午勘驗檢察官叫什麼名字我一定會調查出來」，黃說，聽完檢察官在偵訊朱亞虎，沈慶京的辯護人所申請的第二段錄音檔，裡面只截取裡面其中關鍵的一段，今天上午我聽到的 是，檢察官誘導威脅、押人取供，去逼朱亞虎講檢察官希望他講的話。

黃說，如果早上自己對那段錄音檔的描述，台北地檢署認為有任何錯誤的話，北檢最好把那段加上影像，發給全台灣民眾，看是不是誘導威脅、押人取供。

黃說，剛剛下午勘驗的那一段更是離譜至極，在作證的不是朱亞虎，而是檢察官自己，檢察官透過臆測方式，講了一大段話問朱亞虎說就是這樣對不對，「檢察官不是在問案，而是把他想講的話，塞到朱亞虎的嘴巴去，要朱亞虎說是」，「從沒看過檢察官問案可以惡質到這種程度」。

黃嗆說，檢察官的話變成朱亞虎的證詞，這已經不是誘導、有罪推定，而是羅織入罪，檢察官自己腦袋想了一個犯罪要朱亞虎配合，變成朱亞虎的證詞，達到羅織入罪的證詞，「台北地檢署若覺得我說得不對，把錄音檔放出來」。

黃國昌隨後和現場「小草」呼喊口號，大喊「王俊力下台」、「林俊言出來面對」、「綠色恐怖草菅人命」。

黃最後說，他是趁空檔出來跟大家報告，等等就要回去繼續聽庭，話鋒一轉提到日前通過的法庭直播法案，稱「搞這麼累幹嘛？直接拉一個大螢幕出來就好，怕什麼，怕人家聽到喔？」，「讓全台灣人民看看，賴清德搞得這一批鷹犬，是怎麼踐踏台灣司法」，離開前烙下狠話說「今天會發生早上大家都不願意看到的悲劇，這件事一定要有人負責」，並問現場「小草」會不會怕民進黨的打壓？會不會怕民進黨的追殺？「小草」回說「不會」。

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