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賴總統上任後首次財產申報 新增美債1,186.2萬

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導

監察院1日公布最新一期廉政專刊，財產申報公開資料顯示，賴清德總統相較於相較於去年申報的存款增加909萬元，有價證券則增加1,186萬2,008元，且主要都是購買美國國債，並登記在夫人名下。而根據賴總統在2023年參選總統申報的財產，其中並無申報有價證券。

監察院公布最新一期財產申報資料，賴總統在不動產部份，於2021年3月24日取得一筆土地(2,442萬元)、建物(838萬元)，另有房屋貸款1,246萬0,395元，而去年申報的房貸則是1,507萬4,935元。汽車TOYOTA CAMRY一輛。有趣的是賴總統這次申報財產，在存款部份有新台幣1,125萬4,024元，去年2月申報則只有存款215萬5,223元，增加909萬8,801元。有價債券則是1,186萬2,008元，都是購買美國國債，登記在夫人名下。而根據賴總統在2023年參選總統申報的財產，其中並無申報有價證券。另外還有南山人壽、中國人壽儲蓄型保險6筆，最早契約自2002年起保至今。

此外，賴總統夫人吳玫如名下除了價值台幣1,186萬2,008元的美債外，在賴總統去年財產申報中，吳玫如名下就有10張儲蓄型保單，累積已繳保費2,700萬元但儲蓄型保單，此次剩下6張，推估是此次存款增長原因。債務部份，賴清德仍揹1,246萬395元房屋貸款，較去年申報減少約140萬元。

假設賴總統申報有價證券1,186萬2,008元，都是美國國庫債券，若依申報時間為去年11月1日推測，匯率為約32.4台幣兌換1美元，對比目前匯率約29.2台幣兌換1美元，匯損高達約118.8萬元台幣。

此外，外交部長林佳龍2024年11月1日申報在台北市、新北市、台中市、台南市共3筆土地及7筆建物，其中2筆土地及2筆建物已交付信託；存款共1億1,874萬7,482元，現金50萬元，另有有價證券2億6,754萬3,428元、基金受益憑證7,058萬5,967元。

國安會秘書長吳釗燮2024年11月1日申報在台北市、彰化縣的3筆土地與3筆建物，其中彰化縣2筆土地已交付信託；另有存款1,226萬8,888元，現金31萬9,600元，有價證券123萬9,556元，並持有債券123萬5,126元。

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