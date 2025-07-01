彭振聲妻墜樓 李來希：押人押到家破人亡 府人權會怎靜音了

台北市前副市長彭振聲捲京華城容積率弊案，開庭前接獲妻子墜樓噩耗，當場哭吼「我是被冤枉的，國家怎麼變成這樣？」全國公務人員協會前理事長李來希表示，押人取供是台灣司法的慣常作為，現在押人押到人家家破人亡，總統府成立的國家人權委員會怎麼靜音了？

台北市前副市長彭振聲捲入柯文哲京華城容積率弊案，他在檢方偵訊時認罪，台北地方法院今開庭原定上午勘驗彭的偵訊光碟，但彭開庭前接獲弟弟來電，得知妻子墜樓噩耗，他崩潰痛哭並表示，先前會認罪是想要拚交保出來，「想讓她（妻子）安心，現在她不在了，我也沒顧慮了」。

李來希在臉書貼文指，押人取供是台灣司法的慣常作為，司法人員習以為常，不以為杵，靠押人取供只能證明司法人員的無能，現在押人押到人家家破人亡，還不放手？總統府成立的國家人權委員會怎麼靜音了？是裝聾作啞，還是自我閹割？還要繼續搞大罷免嗎？

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