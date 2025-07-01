綠營追柯文哲新竹農地獲利何時要捐 民眾黨回應

新竹雙罷升溫，戰火延燒至民眾黨前主席柯文哲。新竹市議會民進黨黨團今召開記者會指柯文哲競選總統時，曾承諾賣出新竹農地的獲利要捐給市府，質問還算不算數？民眾黨新竹黨部主委李國璋則回應，應由當事人家庭回應。

民進黨新竹市議員楊玲宜指出，民眾黨前主席柯文哲所持有的隆恩段特農用地於日前已獲利了結，據可靠消息此筆成交獲利淨賺至少200萬。而柯文哲競選政見聲稱要保護農地、守護居住正義，實為騙局一場。

民進黨新竹市議員曾資程指出，柯文哲當醫生的時候，在千甲里買了一塊農地，在競選總統的時候，引爆了一連串的爭議。該特農地被違規當停車場使用，被踢爆之後，當時擔任柯文哲競選總幹事黃珊珊曾召開記者會，表示會將這塊農地賣掉，差價會捐給新竹市政府。

最近柯文哲的農地已經賣掉了，據可靠消息來源，這塊農地跟當時的價差約200萬至300萬，他也問黃珊珊，當初公開承諾要捐差價，還算不算數？如果不願意捐差價，是不是應該要跟新竹市民跟社會大眾來道歉？

曾資程說，農地被踢爆悄悄賣掉後，民眾黨新竹黨部主委李國璋、市議員李國璋議員曾說，柯文哲賣農地的原因，是因為柯文哲夫婦的帳戶被凍結，但隨即被台北地檢署打臉，根本沒有凍結柯文哲夫婦的帳戶，是不是也要向社會大眾來道歉？

曾資程也指出，民眾黨立法院黨團主任陳智菡在前兩天的記者會表示說，中華民國是一個自由民主的買賣農地私人的行為，透過這樣的說法來轉移柯文哲當初承諾要捐差價的這個事情。他也要問黃珊珊還有陳智菡，捐差價的這個承諾還算不算數？

民眾黨新竹黨部主委李國璋回應，關於柯文哲主席帳戶有沒有被凍結，原本我的認知是「以為」他們夫妻的帳戶被凍結，可能實際上不是這樣，「就是我們的誤解」，這一點也先說明。

李國璋強調，土地買賣純屬個人行為，關於柯文哲農地這些事就不予以評論，「是不是要尊重他們個人隱私」，至於農地賣出的價錢跟買方其實都有資料可查，如果有興趣的人，自然都查得到，這也不是什麼秘密。